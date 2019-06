Videointervista all'étoile della danza Sergei Polunin e al coreografo Johan Kobborg

Sergei Polunin ha spiegato così quello che si attende in vista della sua presenza in Arena a Verona per la prima mondiale di "Romeo & Giulietta" del 26 agosto:

«Mi aspetto una bella serata, una celebrazione dell'arte e una celebrazione dell'amore. Me la raffiguro come una serata emozionante, sarà inoltre un passaggio nuovo anche per me e, mi auguro, per il balletto classico che potrà essere interpretato in una modalità più moderna, ma mantenendo l'integrità della danza classica».

Queste invece le parole del coreografo dello spettacolo "Romeo & Giulietta" Johan Kobborg: