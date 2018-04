Un viaggio a Roma per premiare i più bravi studenti di Sommacampagna

Il 27 e 28 marzo scorso i 29 ragazzi, residenti nel territorio comunale, ma frequentanti a Sommacampagna, Caselle e altri comuni, hanno vissuto un’esperienza-premio a Roma per aver conseguito ottimi risultati scolastici al termine della seconda classe della secondaria di primo grado, con una votazione, cioè, superiore all’8,5.

Ad accompagnare i ragazzi, oltre all’ass. Truncali e a Massimo Giacomini, responsabile dell’ufficio per i servizi sociali, educativi e scolastici del Comune, una degli organizzatori, Paola Fasol, consigliere delegata alla scuola, l’ex dirigente scolastica dell’I.C. di Sommacampagna Bruna Rossetti e fra gli insegnanti Monica Cipriani, Rossella Restivo e Maria Elena Zanetti.

A Montecitorio i ragazzi sono stati accolti e guidati dall’on. Alessia Rotta, sommacampagnese doc, la quale li ha accompagnati alla scoperta del Palazzo. L’onorevole ha parlato ai ragazzi del suo percorso e ha esortato loro a credere nel proprio impegno per raggiungere risultati sempre più alti. Per quanto riguarda la visita della città, il gruppo ha seguito un itinerario artistico sulle tracce di Caravaggio, grazie alla guida dell’ass. Truncali, insegnante di storia dell’arte.

«Mi preme sottolineare il valore civico di questo viaggio» spiega Giacomini. «Con queste esperienze avviciniamo le nuove generazioni alla sede delle istituzioni, la Camera dei Deputati e cerchiamo di superare la distanza fra il cittadino e le istituzioni».

«È un motivo d’orgoglio», commenta l’Assessore al sociale Alessandra Truncali «poter premiare i ragazzi con un’esperienza importante come questa. Ciò che ci rende ulteriormente fieri, è che con queste attività assistiamo alla nascita di un gruppo eterogeneo di ragazzi, che stanno facendo esperienze diverse in scuole e comuni differenti, ma che accumunati dalla passione per lo studio e dall’impegno dimostrato tra i banchi, ritrovano il piacere di stare insieme e di creare amicizie e legami anche fuori dall’ambiente scolastico».

A rendere possibile tutto ciò, l’interessamento della sig.ra Anna Montresor e famiglia e della ditta M.B.M. di Caselle, che da anni sponsorizza il premio e il viaggio.