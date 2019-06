Da Verona al mondo intero per l'ultima, suprema "Traviata" di Zeffirelli in Arena

Condurrà Antonella Clerici, da anni esperta conoscitrice dell’Arena e appassionata di lirica, con la partecipazione, quale insuperabile testimonial d’eccezione, di Vittorio Grigolo, giovane tenore di fama planetaria che ha conquistato il Met e i massimi teatri mondiali, oltre che, recentemente, anche le platee televisive, e che sarà Alfredo in una speciale recita de La Traviata, il 1° agosto insieme a Placido Domingo e al soprano Lisette Oropesa.

Federico Sboarina, Sindaco di Verona e Presidente della Fondazione Arena di Verona, dichiara: «Un grande lavoro di squadra per realizzare questo evento che è, ad un tempo, il tributo a un Maestro e il meritato riconoscimento al valore degli artisti e dei tecnici della Fondazione Arena di Verona».

Cecilia Gasdia, Sovrintendente e Direttore Artistico della Fondazione Arena di Verona, ancora commossa dall’affetto dimostrato sia dalla gente comune che dalle massime istituzioni italiane per la scomparsa del Maestro e amico Franco Zeffirelli dichiara: «Siamo veramente grati alla RAI che ha deciso di dare la massima visibiltà mediatica a quest’ultima, suprema creazione del grande Maestro scomparso: una Prima per l’Arena Opera Festival 2019 fortemente voluta dalla Fondazione e per cui stiamo lavorando da oltre un anno e che, personalmente, considero il mio ultimo omaggio ad un artista immenso, che ha fatto della bellezza e dell’Arte la sua ragione di vita e che spero, da lassù, sarà fiero di noi. Un sentito ringraziamento, inoltre, va a Gianmarco Mazzi, Amministratore Delegato di Arena di Verona Srl, che ha svolto un ruolo decisivo per l’ottenimento di questo importante risultato».

