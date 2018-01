Passeggiata culturale alla scoperta di Verona e il suo fiume

Domenica 21 gennaio 2018, alle ore 15, nell’ambito delle iniziative culturali Scoprendo la (s)conosciutissima Verona, tutti i cittadini di Verona (e non solo) sono invitati a partecipare alla passeggiata culturale Verona e il suo fiume, organizzata dall’Associazione Culturale Guide Center Verona.

La storia di Verona e lo sviluppo urbano sono intimamente connessi al fiume Adige. Il primo insediamento pre-romano venne realizzato sulla collina a ridosso del fiume; Verona romana venne fondata all'interno dell'ansa dell'Adige più vicino al colle e nel corso dei secoli la città ha continuato a mantenere uno stretto rapporto col fiume che era via di comunicazione e trasporto, "motore" di numerosi mulini, ma anche minaccia: il 16 settembre 1882, la piena che invase buona parte della città, distrusse centinaia di case, due ponti e causò diverse vittime, costringendo a modificare per sempre l’aspetto di Verona.

Dal corso principale si distaccavano alcuni rami oggi non più esistenti: nei pressi del Teatro Romano c'era quello dell'Acqua Morta, chiamato così per il lento fluire delle sue acque, che poi si ricongiungeva al ramo principale al Ponte Navi, formando il cosiddetto Isolo. L'Adigetto, detto anche Rofiòl, era invece un largo fossato costruito in età comunale che si staccava dall'Adige appena fuori Castelvecchio e costeggiava a sud le mura comunali, gettandosi quindi nuovamente nell'Adige. Grazie ad esso la città, allora quasi tutta compresa all'interno dell'ansa dell'Adige, era di fatto un'isola, difficilmente espugnabile. L'Adige, i suoi ponti e l'uso delle sue acque sono la chiave per una lettura privilegiata della storia della città, poiché mettono in evidenza le interdipendenze di carattere economico, politico, giuridico che hanno condizionato la sua struttura sociale e produttiva.

VERONA E IL SUO FIUME - L'Adige: non solo un corso d'acqua ma linfa vitale per l'economia e le vicende della città scaligera

Orario: h. 15.00

Dove: al Ponte Scaligero (lato Arsenale)

Costo : adulti € 10,00 a persona, € 5,00 ridotto ragazzi 12-18 anni; gratis per bambini 0-11 anni

Durata: circa 2 ore; è consigliata la prenotazione!

Per informazioni e prenotazioni Guide Center Verona – Interrato Acqua Morta 3/c, 37129 Verona tel. 045 595047 | info@turismoverona.it | www.mostreverona.it

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Domenica 28 gennaio: QUARTIERE SAN ZENO Incontro ore 14.45 a Porta San Zeno (lato città)

Domenica 4 febbraio: IL COMPLESSO DELLA CATTEDRALE Incontro ore 14.45 davanti al Duomo di Verona + biglietto ingresso non residenti € 2,00 p/p

Domenica 11 febbraio: SANTA TOSCANA Incontro ore 14.45 davanti alla Chiesa (piazza XVI Ottobre)

Sabato 17 febbraio: visita guidata alla mostra BOTERO Incontro ore 16.45 alla Biglietteria del Museo + biglietto ingresso € 12,50 p/p PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA con prepagamento entro giovedì 1° febbraio

Domenica 18 febbraio: SANMICHELI E L'ARTE RINASCIMENTALE Incontro ore 14.45 in piazza Bra allo stand Taxi

Domenica 25 febbraio: IL QUARTIERE DEI FILIPPINI Incontro ore 14.45 a Ponte Navi (lato San Fermo)