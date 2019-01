A San Zeno il mercatino Verona Antiquaria all'insegna del Carnevale

Domenica 3 febbraio torna Verona Antiquaria, il mercato dell’antiquariato del quartiere San Zeno, per il classico appuntamento della prima domenica del mese. Tema di questa edizione sarà il Carnevale e non potrebbe essere diversamente in un mese così speciale nel Quartiere di Verona per eccellenza dedicato ai festeggiamenti di uno dei carnevali più antichi al mondo.

Anche L’Ora delle Fiabe, in questo mese, racconterà la magia del carnevale. La rassegna che fa rivivere l’incanto della narrazione come strumento di aggregazione culturale e sviluppo dell’immaginazione e della creatività, in questo mese, infatti, metterà in scena una raccolta di fiabe dedicate al Carnevale, simbolo di divertimento e diletto, che a Verona è rappresentato dalle popolari maschere, dai costumi e dai carri.

L’appuntamento con L’ora delle Fiabe è alle 11.00 in piazza San Zeno presso il Ristorante al Calmiere. “L’ora delle Fiabe”, la rassegna a marchio Studioventisette, è organizzata dall’Associazione Culturale Retròbottega in collaborazione con Fondazione Aida, narratore e interprete delle Fiabe è l’attore Matteo Mirandola. L’attore veronese, sin da bambino inizia ad appassionarsi a tutto ciò che è arte in particolare al teatro, fondando la prima compagnia teatrale di Cerea. Nel 2014 consegue la Laurea magistrale in Lettere e si diploma come attore professionista di prosa alla Scuola di Teatro di Bologna Alessandra Galante Garrone. Nel 2014 partecipa ad un corso professionale intensivo di Marco Cavicchioli sul metodo Stanislavskji attraverso Anton Cechov. Nel 2017 fa parte dello stage sulla maschera dei Familie Floz. Ha partecipato a molti spettacoli come attore, autore, regista.

Non mancherà la musica che allieterà e coinvolgerà il pubblico di Verona Antiquaria. A mezzogiorno, in Piazza San Zeno lo stile folk latino-americano di Guajiro: il cantastorie giramondo con un pizzico di swing mediterraneo e un tocco di poesia all’italiana insaporita con spezie latino americane. Suoni e Colori da un viaggio tra le Ande e l'Amazzonia. Emozioni e folklore vissuti zaino in spalla dal musicista giramondo Valentino - in arte Guajiro che ci presenta il suo viaggio immerso in culture esotiche dal sapore latino americano. Uno spettacolo audio visuale condito di poesia e canzoni che risveglia lo spirito avventuroso nascosto in ognuno di noi.

Come ogni prima domenica del mese imperdibile l’appuntamento con i migliori espositori dell’antiquariato, del collezionismo, del modernariato e del Vintage. Più di 200 gli espositori previsti dei settori dell’antiquariato, del collezionismo, del vintage e del remake. Tutto rigorosamente d’annata ed autentico con una grande attenzione alla selezione della merce. Libri, mobili, opere d’arte, ma anche ventagli, tappeti, gioielli, orologi, vecchie bambole e giocattoli di un tempo, bastoni da passeggio, tabacchiere, e perfino utensili, sono tutti oggetti di antiquariato che possono interessare sia il collezionista, sia l’appassionato, ma anche un pubblico allargato incuriosito della magia degli oggetti del passato.

Informazioni

Verona Antiquaria

Mercato dell’antiquariato, del collezionismo, del modernariato e del vintage

Ogni prima domenica del mese, dalle ore 8:00 alle ore 17:00

Quartiere S. Zeno a Verona

www.veronantiquaria.it