Verona e le sue acque: Montorio sorgive e fossi, un patrimonio da conoscere

Un regalo più che meritato per i cittadini di Montorio. Il paesaggio di Montorio si caratterizza principalmente per i suoi corsi d'acqua. Il Comitato Fossi è nato proprio per difendere questa preziosa presenza che, nel corso dei secoli, ha avuto molteplici funzioni e ha segnato la storia del nostro territorio. I corsi d'acqua sono materia viva che va conosciuta, compresa, rispettata, valorizzata, protetta e gestita soprattutto con cura e dedizione.

È da questa consapevolezza che è nato il primo volume(ormai esaurito) delle acque di Montorio, unico documento che censisce tutti i corsi d’acqua visibili e non più visibili. Questo secondo volume oltre a rinnovare la descrizione delle acque del nostro territorio si arricchisce di un centinaio di pagine dedicate ai corsi d’acqua minori che sono presenti nell’ambito cittadino. L'esperienza di questi 34 anni di impegno del Comitato ha guidato la stesura del volume che verrà presentato il 10 dicembre 2018 alle ore 20.30 presso il Palatenda del Circolo Primo Maggio di Montorio.

Questo incontro vuole essere un momento di condivisione di questo impegno e di stimolo perché altri volontari si aggiungano al Comitato per mantenere vivo l'impegno nella conoscenza, nella valorizzazione e protezione del nostro bellissimo territorio. Saranno presenti, inoltre, gli autori che risponderanno alle domande del pubblico, ma sarà anche una serata di intrattenimento con l'intervento dell'attore Enrico Ferrari e del musicista Michele Lonardi. Al termine ci faremo gli auguri di buon Natale e buon Anno con Pandoro torte e prosecco.

Nel corso della serata il volume sarà disponibile con una donazione di 15 euro. Infine, va un grande ringraziamento ai montoriesi che, indicando come destinatario del 2 per mille del 2016 il Comitato, hanno consentito insieme al contributo di Amia di avere i fondi necessari per la pubblicazione del libro.