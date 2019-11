"Veneto: Spettacoli di Mistero", i prossimi appuntamenti a Cerea e Casaleone

Storie vere e storie fantastiche, in cui si mescolano realtà e immaginazione, tramandate di generazione in generazione fino a divenire un patrimonio culturale da preservare. Nasce così “Veneto: Spettacoli di Mistero”, il festival che celebra le storie più occulte della regione e i territori in cui hanno avuto origine.

Eventi pensati per tutta la famiglia che accompagnano i visitatori nei luoghi senza tempo del Veneto, alla scoperta del fascino nascosto delle antiche tradizioni. Un calendario di oltre 200 appuntamenti che proseguirà in tutta la regione fino al 1 dicembre, con eventi dedicati a grandi e piccini.

Questi i prossimi appuntamenti nella provincia di Verona:

venerdì 22 novembre, CASALEONE – Sala Prove Venera: Musica e Mistero.

venerdì 22 novembre, CEREA – Villa Guastaverza Bottura: La contessina Silvia. Rappresentazione teatrale, itinerari guidati, musica, danza, prodotti tipici, degustazione

Tanti eventi che si preannunciano divertenti ed accattivanti in cui il pubblico potrà divenire protagonista semplicemente scattando una foto: tutte le immagini realizzate nelle varie tappe del programma potranno infatti partecipare al concorso “Scatta l'ora del mistero”, giunto all’8^ edizione.

Storie, racconti e location diverranno così ricordi indelebili della nuova edizione dell'evento che vivrà anche sui canali social, grazie all'hashtag #spettacolimistero Attenzione: a causa delle condizioni meteo il calendario degli eventi potrebbe subire delle variazioni.

Per ogni informazione è a disposizione il sito internet www.spettacolidimistero.it, in continuo aggiornamento.