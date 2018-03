La University of Illinois in visita alla Dieffe di Verona per imparare la bellezza in cucina

Quale modo migliore di esplorare la cultura che ha reso celebre l’Italia nel mondo, se non quello di trascorrere un periodo di studio direttamente nel Bel Paese? È questo il concetto che guida le attività didattiche della University of Illinois Urbana-Champaign, che da anni sceglie la città di Verona come luogo in cui far trascorrere ai propri studenti un semestre di studio della lingua e delle tradizioni italiane, grazie alla partnership con il centro di formazione linguistica Idea Verona.

A partire da quest’anno, accanto alle attività legate all’apprendimento dell’italiano, della storia della musica lirica e della storia dell’arte, gli studenti impegnati in questa esperienza potranno approfondire anche la grande bellezza della cultura enogastronomica italiana, grazie alla nuova collaborazione con l’Accademia delle Professioni DIEFFE.

L’Accademia affiancherà infatti Idea Verona per l’organizzazione e la realizzazione di tutte le attività, sia teoriche che pratiche, dedicate alla cultura culinaria italiana, con lezioni e laboratori di cucina, pasticceria, pizza e panificazione, sommellerie. Per avere un assaggio in anteprima delle attività formative che gli studenti sperimenteranno durante il loro semestre a Verona, questo sabato una delegazione della University of Illinois trascorrerà la mattinata all’Accademia DIEFFE, in Stradone Antonio Provolo, visitandone le aule e i laboratori ma, soprattutto, mettendo le mani in pasta, nel senso letterale del termine.

Dopo le presentazioni e i saluti di rito con Stefano Bertacco, Assessore all’Istruzione del Comune di Verona, e Diego Marchiori, direttore della sede veronese di DIEFFE, professori e studenti dell’Università americana saranno guidati dal docente DIEFFE Chef Roberto Roncolato in una lezione demo sulla pasta fresca, in cui verranno prodotti tre tipi di impasto con altrettanti formati e ricette, utilizzando ingredienti tipici del territorio, tra cui spicca il Valpolicella DOC. - Con oltre 100 percorsi formativi erogati all’anno per oltre 2.600 allievi, DIEFFE Accademia delle Professioni si conferma Polo Didattico di riferimento in Italia per la Formazione e l’Aggiornamento Professionale di privati e imprese.

L’Accademia è un Ente di Formazione accreditato presso la Regione Veneto e dal Ministero dell’Istruzione, i cui percorsi formativi, dedicati ad allievi adulti, sono riconosciuti dall’Unione Europea perché erogati secondo il sistema EQF (European Qualification Framework), quadro comune europeo di riferimento che collega fra loro i sistemi di qualificazione di Paesi diversi. Premiata agli ultimi “Veneto Awards” con il riconoscimento “Cultura per l’Impresa”, DIEFFE ospita presso le sue sedi (5 in Veneto, una in Friuli Venezia Giulia e una in Emilia Romagna) le più prestigiose Associazioni di Categoria del settore enogastronomico, come la Federazione Italiana Cuochi, l’Associazione Italiana Barman e Sostenitori e la Fondazione Italiana Sommelier.

