"Un regalo col sorriso" insieme a fondazione Kiabi e Arché Onlus

A volte basta davvero poco per regalare un sorriso a un bambino. Un piccolo gesto, una dolce attenzione. Ecco perché KIABI, brand di abbigliamento francese del mercato fast fashion, e Arché Onlus, Associazione che da 25 anni si occupa di piccoli in difficoltà e delle loro mamme, hanno pensato di collaborare insieme realizzando un’iniziativa speciale. Proprio quest’anno KIABI festeggia i suoi primi 40 anni di moda vestendo di sorrisi e felicità tutti i suoi clienti, protagonisti centrali del suo “LA FELICITÀ TI DONA”.

Dal 7 al 24 dicembre nel punto vendita KIABI di Verona, prende il via la campagna di raccolta fondi UN REGALO COL SORRISO: un’occasione per fare del bene e donare il proprio contributo a chi sta attraversando un momento di fatica nella propria vita e ha bisogno di un sostegno per tornare a volare con il sorriso. All’interno dello store tutti i clienti KIABI troveranno un banchetto, chi vorrà potrà farsi confezionare il proprio regalo di Natale dai volontari Arché Onlus. Questo piccolo ma importante gesto servirà a sostenere i nuclei di mamma e bambino seguiti dalla Onlus nelle sue due comunità di Milano. Donare è un gesto piccolo e semplice ma che rende grande il cuore di chi lo fa!

La partnership tra KIABI e Arché inizia nel 2016: per festeggiare i 20 anni del brand di moda in Italia e per l’apertura della nuova comunità CasArché a Quarto Oggiaro (Milano), KIABI ha finanziato la tinteggiatura interna ed esterna della nuova casa di accoglienza, utilizzando tutti i colori dell’arcobaleno. Proprio la varietà di colore, che dipinge la vita, è al centro dei principali obiettivi sia di KIABI che di Arché. Inoltre, sempre dal 2016, l’azienda di abbigliamento è impegnata con i propri dipendenti in diverse attività di volontariato confermando ancora una volta quanto KIABI sia concretamente al fianco delle persone in difficoltà.

FONDAZIONE ARCHÉ ONLUS - Fondata nel 1991 da padre Giuseppe Bettoni, Arché Onlus si prende cura di bambini e mamme che vivono una situazione di disagio sociale e fragilità personale, con l’obiettivo di accompagnarli verso l’autonomia. Lo fa a Milano attraverso la Casa di Accoglienza di Porta Venezia e CasArché a Quarto Oggiaro, dove ospita mamme e bambini con problematiche legate a maltrattamenti, immigrazione, disagio sociale e fragilità personale, e attraverso i suoi appartamenti che offrono alloggio temporaneo a nuclei familiari in difficoltà. Arché porta avanti anche numerosi progetti di sostegno ai minori in ospedale e ai minori immigrati a Milano, Roma e San Benedetto del Tronto e può contare su una vivace rete di volontari.

FONDAZIONE KIABI - Inaugurata nel 2011, la Fondazione KIABI consente, oggi, ad ogni collaboratore di creare il proprio progetto solidale o partecipare ad uno già esistente in collaborazione con un'Associazione da loro scelta. La Fondazione KIABI ha come obiettivo quello di offrire sostegno alle famiglie in situazione di fragilità economica e sociale. È attiva in diverse aree: istruzione, integrazione professionale, salute e tempo libero. Nel 2017 la Fondazione KIABI ha presentato il progetto ‘The Dreams School’, coinvolgendo gli studenti di 7 scuole in giro per il mondo, i cui disegni, stampati su una linea di T-Shirt, ha permesso di realizzare una scuola per 400 bambini in Bangladesh. Un altro progetto importante sostenuto da Fondazione KIABI, è il ‘Pink October’ (ottobre rosa).

L’iniziativa ha l’obiettivo di raccoglie fondi, grazie alla linea dedicata, e sensibilizzare, con incontri ed eventi, la tematica e la prevenzione del cancro al seno. KIABI è il brand nato in Francia nel 1978 per iniziativa della famiglia Muliez, gruppo che ha fondato Auchan, Decathlon, Leroy Merlin e Pimkie. Da 40 anni a fianco delle famiglie di tutto il mondo con un’offerta di moda originale, divertente e accessibile, con un eccellente rapporto qualità prezzo. KIABI, oggi, veste i momenti più belli della vita dei propri clienti, uomo, donna, bambino, bebè, premaman e taglie comode. Servizi personalizzati e pensati per le diverse esigenze dei propri clienti rendono il momento dell’acquisto un’esperienza sempre più innovativa e fresca, da condividere con chi si ama. Per un primo giorno di scuola o un appuntamento di lavoro semplicemente perfetti e firmati KIABI.