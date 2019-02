"Un libro in una stanza", 9 appuntamenti per far incontrare autori e lettori

Un libro in una stanza: incontri tra scrittori e lettori alla Libreria QuiEdit (Via San Francesco 5, 37129 – Verona), ore 18:00 9 appuntamenti da febbraio a giugno. Ingresso gratuito. Aperitivo di benvenuto Vedere un autore di persona, sentire dalla sua stessa voce l’ispirazione del libro è una delle esperienze più emozionanti per un lettore: QuiEdit propone una serie di appuntamenti che spaziano dal romanzo giallo al saggio storico per favorire proprio questo tipo di incontro. Lasciati coinvolgere! Un libro in una stanza offre nove incontri da gennaio a giugno, alle ore 18:00 (eccetto l’ultimo appuntamento di giugno per bambini alle ore 16:30), presso la libreria QuiEdit in via San Francesco 5, 37129 Verona (fronte Università):

15 febbraio: Sognando un dolce andare. Rufina Ruffoni: una grande poetessa dimenticata di Elisabetta Zampini, per far rivivere i versi della nobildonna veronese.

28 febbraio: Nostalgia dell’eterno ritorno nel Capodanno Veneto di Moreno Menini: lo sapevi che il primo marzo si festeggiava il Capodanno in Veneto?

7 marzo: Il Fascismo e l’universo femminile. Consenso e dissenso delle donne italiane di Mirella Leone, per combinare storia locale e storia di genere.

14 marzo: Una nuova scuola calcio di Luciano Faccioli: come il calcio può educare alla vita. Aprile sarà il mese del giallo. Due autori presenteranno i loro libri del mistero:

3 aprile: Chiara Angella (cantante lirica di fama internazionale) presenta la sua serie di romanzi gialli incentrati sui casi risolti da un’altra cantante lirica (di fantasia ma non troppo): Jessica Palm.

14 aprile: Luca Sguazzardo presenta il suo La lunga vendetta, romanzo giallo ambientato a Verona negli anni Ottanta.

9 maggio: Boonrod di Paola Tonussi. Come l’autrice salvò il suo cane, Boonrod, dal terribile commercio tailandese di carne di cane e come ancora si batta affinché questa pratica sia del tutto abolita.

23 maggio: L’iconografia della Ruota della Fortuna di Paola Pisani. In occasione della Festa di San Zeno, l’autrice svela i segreti del Rosone di una delle più antiche basiliche d’Italia.

4 giugno: Ombre siciliane di Orio Grazia. Un’adorabile favola per bambini e ragazzi (NB: alle ore 16:30).