In attesa del concerto al Filarmonico, esce il nuovo singolo dei Nomadi "Ti porto a vivere"

È uscito il 9 gennaio in rotazione radiofonica “Ti porto a Vivere” il nuovo singolo dei Nomadi, attesi il prossimo 5 febbraio al Teatro Filarmonico di Verona per una delle tappe del tour “Nomadi Dentro”, terzo appuntamento della rassegna Cantautori Doc.

È lo stesso Beppe Carletti a spiegare il significato profondo del brano che racconta il viaggio nelle sue diverse accezioni: «In “Ti Porto a Vivere” c’è tutta la bellezza, la curiosità, la meraviglia che ogni viaggio, fisico o immaginario, porta con sé – racconta Carletti - Perché il viaggio è una finestra sull’ignoto, è una continua ricerca, scoperta, conoscenza di sé e dell’altro. Viaggiare significa non far mai morire la curiosità, perché in fondo siamo nati per viaggiare. Ed il viaggio è un po’ l’essenza stessa del vivere».

Il singolo è estratto dall’ultimo album del gruppo “Nomadi Dentro” pubblicato lo scorso 24 ottobre e anticipato dal singolo “DECADANZA”, primo brano inedito dei Nomadi cantato da Yuri Cilloni, nuova voce della band, insieme a Massimo Vecchi. L’album contiene, tra gli altri, un brano firmato da Alberto Salerno ed uno da Francesco Guccini.

Il 5 febbraio sul palco del Teatro Filarmonico troveremo: Beppe Carletti (tastiere), Cico Falzone (chitarre), Daniele Campani (batteria), Massimo Vecchi (basso e voce), Sergio Reggioli (violino, percussioni e voce) e Yuri Cilloni (voce).

I biglietti per il concerto dei Nomadi sono in vendita sui circuiti Ticketone, Geticket e presso le filiali Unicredit.

Per informazioni

Eventi srl

Tel. 0458039156

info@eventiverona.it

www.eventiverona.it