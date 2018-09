The big draw festival 2018: atelier mandala

Il Sole d’Oriente Verona, in collaborazione con Laboratorio Mandala Verona, ospita “Atelier Mandala”, condotto da Elisabetta Lucchi, nell’ambito del Big Draw Festival 2018 di settembre ed ottobre. Il Big Draw Festival durerà 31 giorni, dall’1 al 31 ottobre 2018 in tutto il mondo e da metà settembre fino metà ottobre in Italia. Dal 2000, l’annuale festa internazionale del disegno, che unisce le persone sotto il motto “drawing is a universal language (“il disegno è un linguaggio universale) si svolge regolarmente in più di 25 paesi, implica più di 1000 eventi e ha riportato al tavolo da disegno oltre 4 milioni di persone. Istituzione benefica per l’educazione alle arti, The Big Draw è fondatore e motore del Festival e crede che “tutti possono disegnare”.

The Big Draw promuove il disegno come linguaggio universale capace di cambiare la vita e unire le persone di ogni età, origine, razza, religione di tutto il mondo. Nel 2000 il Festival ha attratto 180 organizzazioni partner. Da allora il numero è salito a oltre 1000 partner e conta più di 400.000 partecipanti ogni anno. Ciò che nell’ottobre 2000 era iniziato nel Regno Unito come un giorno per celebrare il disegno, ora è un festival annuale che dura un mese ed è diffuso in tutto il mondo. Chiunque può iscriversi a un evento del Festival. “Atelier Mandala” viene offerto a Verona, presso la sede de Il Sole D’Oriente, in Via XX Settembre 136, in due diverse date, sabato 22 settembre ore 16.30/18.30 oppure sabato 6 ottobre ore 16.30/18.30. Si tratta di un laboratorio nel corso del quale le/i partecipanti potranno disegnare e colorare un proprio mandala personale (mandala base geometrico).

La tecnica del mandala è accessibile a tutti e non richiede alcuna precedente esperienza di disegno o pittura. L'attività sarà condotta da Elisabetta Lucchi, pittrice e facilitatrice di mandala. La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria, posti limitati. Dettagli Evento “Atelier Mandala” Il Sole d'Oriente, in collaborazione con Laboratorio Mandala Verona, aderisce alla manifestazione internazionale "The Big Draw 2018" - campagna per il disegno che in Italia viene promossa dalle Cartiere Fabriano - offrendo al pubblico la possibilità di partecipare ad un pomeriggio creativo, nel corso del quale le/i partecipanti potranno disegnare e colorare un proprio mandala personale (mandala base geometrico). La tecnica del mandala è accessibile a tutti e non richiede alcuna precedente esperienza di disegno o pittura.

L'attività sarà condotta da Elisabetta Lucchi, pittrice e facilitatrice di mandala. Date: sabato 22 settembre 2018 ore 16.30/18.30 - sabato 6 ottobre ore 16.30 /18.30 Ogni singolo/a iscritto/a potrà partecipare ad uno ed uno soltanto dei due laboratori proposti.

La partecipazione è gratuita, ma limitata ad un massimo di 10 persone per incontro. L'attività è rivolta a persone adulte. E' necessaria la prenotazione, da effettuarsi chiamando Riccardo al nr. 328 6629705. Le iscrizioni chiudono il giovedì precedente il sabato di svolgimento dell'attività. Il "parteciperò" sulla pagina Facebook non ha valore di prenotazione. Ogni partecipante dovrà portare con sé: matita da disegno, gomma, gomma matita, temperamatite, compasso, riga (30 cm), forbice, matite colorate di buona qualità.

Su facebook: https://www.facebook.com/events/227747428090007/

Per ulteriori informazioni su The Big Draw, contattare:

• Amy Clancy, Press and Communications Manager, The Big Draw

• email: amy@thebigdraw.org sito web: www.thebigdraw.org

• Fabriano, Italia email: thebigdraw@fabriano.com sito web: https://fabriano.com/bigdraw/

Per ulteriori informazioni sull’evento “Atelier Mandala”, contattare:

• Elisabetta Lucchi, pittrice e facilitatrice di mandala e conduttrice dell’evento cell. 349 2322684 email: elisabetta.lucchi@gmail.com facebook: https://www.facebook.com/laboratoriomandala/

Per ulteriori informazioni sulla location dell’evento, contattare:

• Il Sole D’Oriente, Via XX Settembre 136, 37129 Verona – Tel. 045 800 4881 Persona di riferimento: Riccardo Rossi 328 6629705 email: infoilsoledoriente@gmail.com facebook: https://www.facebook.com/ilsoledoriente136/ Verona, 13 settembre 2018

Gallery