A Castel d'Azzano il progetto "Terzaetàinmusica"

È con grandissima gioia che l'Associazione Culturale Musicale Music's cool, con il Contributo ed il Patrocinio del Comune di Castel d'Azzano, annuncia la creazione del Progetto "Terzaetàinmusica". Il Progetto è rivolto a tutte le persone che hanno oltre i 70 anni.

Il nostro Presidente, Maestro Giuseppe Biondani,impartirà lezioni di: pianoforte, tastiere, fisarmonica, chitarra, batteria, armonium, organo, gratuitamente a tutti coloro che ne faranno richiesta.

Le lezioni, della durata di un’ora, potranno essere collettive o singole in base al desiderio di ogni partecipante e si potranno effettuare presso le Aule della nostra Scuola in Via Scuderlando 89/A tutte le mattine della settimana dal Lunedì al Venerdì.

Informazioni e contatti

Web: http://www.musicscool.it

Orari: 9.30 - 12.30

Location: Music's cool in via Scuderlando, 89 a Castel d'Azzano

Unica spesa richiesta è il pagamento della quota associativa, della durata di un anno, pari a 50 euro per ogni partecipante. Nella quota è compresa la tutela assicurativa AllRisk e RCT.

