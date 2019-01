Al Teatro Stimate appuntamento per le famiglie con lo spettacolo "Pollicino"

Domenica 20 gennaio alle 16.30 Fondazione Aida presenterà al Teatro Stimate la storia di Pollicino nella trasposizione di e con Pino Costalunga, Enrico Ferrari, musiche di Ian Lawrence Mistrorigo. Nello spettacolo, dopo aver sconfitto l’orco, Pollicino affronta nuovamente il bosco per incontrare, a qualche anno di distanza, il suo vecchio amico/nemico. Scopre che è diventato vecchio, saggio, ma anche debole e stanco, tanto da non far più paura a nessuno. Il ragazzo, per ridargli il buon umore, gli racconta la storia di un bambino che assieme ai suoi fratelli viene abbandonato e rischia di finire sotto i denti di un terribile orco.

Pollicino è curioso e non perde l’occasione per confrontarsi di nuovo con il bosco, inteso come l’ignoto, e vincere la paura; una paura che condivide con i fratelli a significar che nella vita anche di fronte a una situazione sconosciuta c’è sempre qualcuno a cui rivolgersi o con il quale spartire momenti di difficoltà.

«La vicenda di Pollicino non ha paura dell’orco, quale metafora della vita, - spiega Pino Costalunga - rappresenta quel continuo divenire di sentimenti e di esperienze necessarie affinché si compia il passaggio fondamentale di crescita e scoperta del se e dell’altro, una crescita consapevole e critica di fronte alle bellezze, alle vicende meravigliose e alle avversità della vita».

Si segnala inoltre che sabato 26 gennaio alle ore 20.30 andrà in scena per la Giornata della MemoriaAnne Frank.

BIGLIETTI: Famiglie a teatro intero 6.50 €, da 3 a 12 anni 5.50 €. Fino a tre anni gratuito. Aida Card: 10 ingressi 50.00 €. Convenzione con il parcheggio Cittadella.

I biglietti possono essere acquistati online sul sito www.fondazioneaida.it e presso il teatro.

La biglietteria apre alle 15.30 e la mattina dalle 9.30 alle 12.30. Prenotazione telefonica (tel 045/8001471).