Un Teatro Ristori da tutto esaurito per il concerto dello Janoska Ensemble

Il Teatro Ristori è stato la scenografia delle sonorità innovative dello Janoska Ensemble, ospite degli Amici della Musica e della Brain Research Foundation Verona Onlus (BRFV) lunedì 28 gennaio alle 20.30. Il gruppo ha avuto un successo incredibile. Il pubblico è uscito entusiasta per questo complesso che ha saputo coniugare magistralmente musica classica e musica moderna.

La serata è stata anche favorevole al tesseramento della Fondazione per la Ricerca sulle Malattie del Cervello, la Brain Research Foundation Verona Onlus e il Presidente Giuseppe Manni non ha mancato di sottolineare in questa occasione la vicinanza del “soffio di aria fresca” che lo Janoska Ensemble rappresenta nel panorama della musica classica, con la ricerca a favore delle malattie del cervello.

Grazie alle donazioni dei suoi sostenitori, laBRFVpuò permettere allegiovani eccellenze mediche veronesi di continuare il prezioso lavoro di ricerca sulle malattie del cervelloche riguardano i bambini e gli anziani, qualil’autismo,l’epilessia e le malattie neurodegenerative (es: Alzheimer, morbo di Parkinson e SLA) a favoredell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) di Verona. ​

