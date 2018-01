Al Teatro Ristori prende il via la stagione Danza 2017/18 con sei prestigiose serate

Ultimi giorni per sottoscrivere gli abbonamenti alla Stagione di Danza 2017 – 2018 del Teatro Ristori di Verona, approfittando delle speciali riduzioni.

Inizia infatti Martedì 23 gennaio la nuova prestigiosa Stagione di Danza, che anche quest’anno sarà composta da sei spettacoli, con coreografie esclusive, come quella del Malandain Ballet Biarritz che appunto inaugura la rassegna, o in prima mondiale assoluta come l’Omaggio a Gershwin l’8 febbraio, con la compagnia italiana MM Contemporary Dance Company.

Il 14 febbraio sarà la volta della “Compagnie Käfig” diretta da Mourad Merzouki, frizzante e sorprendente compagnia franco-magrebina che presenterà una nuova creazione nata dall’incontro tra Mourad Merzouki, suo direttore artistico, con i ballerini della Companhia Urbana de Dança di Rio. Il vissuto nelle favelas degli 11 ballerini brasiliani in scena rivela una singolare affinità con le storie di emarginazione dei ragazzi della Compagnie Käfig e con la loro voglia di esprimersi con energia e gusto del gioco.

Due sono i brani della serata: Correria, una corsa trepidante, frenetica, ispirata al ritmo ossessivo che scandisce la vita nel mondo occidentale, in continua lotta contro il tempo e Agwa, in cui i ballerini cariocas “diluiscono” e mescolano armoniosamente hip-hop, capoeira, samba, musica elettronica e bossanova, per far emergere una danza dalle acrobazie sbalorditive, piena di energia e di inventiva.

L’8 marzo protagonista sarà il Ballet Jazz De Montreal, con un trittico ideato dal direttore artistico Louis Robitaille tocca vari generi della danza di oggi ed allo stesso tempo è volto ad esaltare le caratteristiche tecniche dei suoi danzatori.

Apre lo spettacolo Rouge del brasiliano Rodrigo Pederneiras (coreografo di riferimento dello strepitoso Grupo Corpo) che trasmette a BJM il suo peculiare linguaggio derivante dalla fusione di vari stili di danza, compresi rimandi alle danze etniche. In Rouge Pederneiras cita le tradizioni indoamericane in omaggio alla cultura dei Nativi che tanto hanno pesato sulla cultura del Canada. Il risultato è una danza corale e intensa nella quale scaturiscono i sentimenti della fuga e della libertà suggeriti dal tema della migrazione.

Il lavoro centrale e di chiusura della serata sono dell’israeliano Itzik Galili, coreografo di assoluto rilievo nel panorama della danza contemporanea che, a seguito del successo ottenuto nel dicembre 2015 con Mona Lisa, ha rivisitato nel settembre 2016 per Les Ballets Jazz De Montreal O Balcão de Amor, che l’autore aveva creato nel 2014 per il Balé da Cidade de São Paulo.

L’11 aprile tornerà sul palcoscenico del Teatro Ristori, con tre coreografie inedite per Verona, la compagnia di danza ATERBALLETTO, la principale Compagnia di produzione e distribuzione di spettacoli di danza in Italia e la prima realtà stabile al di fuori delle Fondazioni liriche. Nata nel 1979, ha oggi assunto il profilo di compagnia di balletto e danza contemporanea che ha come elemento fondante della propria identità artistica l'impegno a sostenere e sviluppare l'arte della coreografia e il linguaggio assoluto della danza, intesa come dinamica e forma nello spazio, incarnazione di risonanze espressive e estetiche, dialettica con la musica.

Il 18 aprile uno spettacolo in esclusiva per il Teatro Ristori con la musica eseguita dal vivo: un inedito ideato, coreografato e interpretato da Miguel Angel Zotto, leggenda del tango argentino, affiancato dall’espressività, la sensibilità e la grazia della compagna sul palco e nella vita, Daiana Guspero.

Stagione Danza

23 gennaio 2018

PRIMA ED ESCLUSIVA ITALIANA

MALANDAIN BALLET BIARRITZ

NOCTURNES

LA MORTE DEL CIGNO

UNE DERNIERE CHANSON

coreografo Thierry Malandain

8 febbraio 2018

PRIMA ASSOLUTA

MM CONTEMPORARY DANCE COMPANY

GERSHWIN SUITE // PRIMA ASSOLUTA

BOLERO

coreografo Michele Merola

14 febbraio 2018

COMPAGNIE KÄFIG

CORRERIA

AGWA

coreografo Mourad Merzouki

8 marzo 2018

BALLET JAZZ de MONTRÉAL

KOSMOS coreografo Andonis Foniadakis

MONO LISA coreografo Itzik Galili

O BALCÃO DE AMOR coreografo Itzik Galili

11 aprile 2018

ATERBALLETTO

ANTITESI coreografo Andonis Foniadakis

#HYBRID coreografo Philippe Kratz

L’ECO DELL’ACQUA coreografo Philippe Kratz

18 aprile 2018

ZOTTO VIRTUOSO TANGO

Miguel Angel Zotto

Daiana Guspero

Pablo Moyano

Roberta Beccarini

Coreografo Miguel Angel Zotto

con la musica dal vivo del Quintetto Tango por Tres