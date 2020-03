Coronavirus, sospesi gli spettacoli al Teatro Laboratorio di Verona

In ottemperanza al decreto ministeriale del primo marzo 2020 i teatri di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna devono restare chiusi fino all'8 marzo 2020 a causa dell'emergenza sanitaria in corso. Vengono pertanto sospesi anche gli spettacoli in programma al Teatro Scientifico-Teatro Laboratorio di Verona il 3, 4, 5, 7 marzo tra Veneto e Lombardia.

«Stiamo lavorando per riprogrammare, dove possibile, tutte le repliche e i laboratori persi a partire dal 23 febbraio all'8 marzo», fa sapere la direzione del Teatro Scientifico-Teatro Laboratorio di Verona.

Informazioni e contatti

Tel. 045/8031321 - 3466319280

Mail: info@teatroscientifico.com

Web: www.teatroscientifico.com