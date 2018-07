Da luglio a settembre, 15 spettacoli teatrali organizzati a Forte Gisella

Prende ufficialmente il via il 13 luglio, con il primo spettacolo teatrale in programmazione, la stagione di eventi estivi a Forte Gisella che prende il nome di "Il buon teatro 2018".

Sarà la commedia "Gran Guignol all’italiana", portata in scena dalla compagnia La Formica, ad aprire la lunga serie di appuntamenti realizzati quest'anno dall'organizzazione Culturale Arte & Salus in collaborazione con il Comune e l'Associazione italiana Cultura Sport (AiCS). La commedia sarà in scena venerdì 13, con repliche sabato 14 e domenica 15 luglio.

Da luglio a settembre, con inizio alle ore 21, in programma al Forte gli spettacoli teatrali: "Vajont: Per non dimenticare" venerdì 20 luglio; "Il segreto dei giullari" sabato 21 luglio; "E pensare che… c’era Gaber" domenica 22 luglio; "Pippi calzelunghe" martedì 24 luglio; "La leggenda di Rita Rosani e Dino Degani" sabato 4 agosto; "Siddharta" domenica 5 agosto; "Il vecchio e il mare" lunedì 6 agosto; "Ex" dal 25 al 27 agosto; "Tredici a Tavola" il 29 e 30 agosto; "Poltronissime esaurite - Aida" venerdì 31 agosto; "Poltronissime esaurite - Carmen" sabato 1 settembre; "Poltronissime esaurite - Nabucco" domenica 2 settembre; "Poltronissime esurite - Turandot" lunedì 3 settembre; "Uomini sull’orlo di una crisi di nervi" il 5 e 6 settembre; "Un cappello di paglia di Firenze" dal 19 al 21 settembre.