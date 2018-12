Presentata la stagione teatrale 2019 del Teatro Capitan Bovo di Isola della Scala

Eccolo finalmente il nuovo cartellone del Teatro Capitan Bovo di Isola della Scala. Dal 25 Gennaio al 15 marzo 2019, il ricco calendario di spettacoli, dal comico alla musica, raccoglierà artisti del calibro di LUCA ARGENTERO, MARIA GRAZIA CUCINOTTA, VITTORIA BELVEDERE, MICHELA ANDREOZZI, SIMONE MONTEDORO, RIMBAMBAND, GABRIELE PIGNOTTA, NICOLA PISTOIA, MAX PISU, DANILO BRUGIA, GIANNI FERRERI, e tanti altri che con loro calcheranno le scene del palcoscenico del teatro isolano con 8 spettacoli in programma.

La partenza sarà Venerdì 25 gennaio con lo spettacolo E’ QUESTA LA VITA CHE SOGNAVO DA BAMBINO ? con Luca Argentero per la regia di Edoardo Leo. Luca racconterà le storie di tre grandi sportivi dalle vite straordinarie sia dal punto di vista umano che sociale. Tre sportivi come Luisin Malabrocca, “l’inventore” della maglia nera, Walter Bonatti, l’alpinista che dopo aver superato incredibili sfide scoprì che la minaccia più grande per l’uomo è l’uomo stesso, Alberto Tomba, il campione olimpico capace di fermare il festival di Sanremo. Tre storie completamente diverse, tre personaggi accomunati da una sola caratteristica, essere diventati, ognuno a modo proprio, degli eroi.

Si proseguirà Venerdì 1 Febbraio con la Rimbamband nel loro nuovissimo spettacolo MANICOMIC, cinque musicisti impazziti…una sorta di “qualcuno volò sul nido del cuculo” in versione comico/teatrale, in cui la follia si trasforma in libertà, energia, divertimento. Perché non può esserci arte senza follia e…da vicino, nessuno è normale. Venerdi 8 Febbraio arriverà a Isola della Scala LA CASA DI FAMIGLIA con Simone Montedoro (il Capitano Tommasi della famosa serie Don Matteo), Luca Angeletti, Toni Fornari, Laura Ruocco, Roberto Mantovani, Noemi Sferlazza. La casa di famiglia racconta la storia di 4 fratelli caratterialmente molto diversi tra loro…una commedia divertente, ricca di colpi di scena, ma che al tempo stesso racconta di emozioni e sentimenti in cui tutti possono identificarsi.

Giovedì 14 Febbraio Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere, Michela Andreozzi saranno le protagoniste della commedia FIGLIE DI E.V.A. la storia di un uomo potente che “frega” tre donne, che trovano il modo di vendicarsi. Le tre, unite da un sano sentimento di vendetta si coalizzeranno, escogitando un piano diabolico per distruggere la carriera politica dell’uomo… Il 22 febbraio sarà la volta di CASALINGHI DISPERATI, con Nicola Pistoia, Gianni Ferreri, Max Pisu, Danilo Brugia una commedia frizzante e coinvolgente, un ritratto divertente e scanzonato di una realtà sociale che ultimamente è saltata più volte agli onori della cronaca.

Venerdì 1 Marzo si riderà con Marco Cavallaro, Claudia Ferri, e Antonio Grosso in scena con SINGLES una pièce dove i tre protagonisti sono amici da anni e da anni sono singles… Fra equivoci, esilaranti gag, timidi approcci e inaspettate rivelazioni riusciranno ad incontrare il grande amore? Sabato 9 Marzo dopo il successo internazionale e la messa in scena in contemporanea in diverse capitali europee - Londra, Parigi, Budapest, Varsavia, Atene e Roma, arriva al Capitan Bovo, CHE DISASTRO DI COMMEDIA ovvero, la storia di una compagnia teatrale amatoriale che dopo aver ereditato improvvisamente un’ingente somma di denaro, tenta di produrre un ambizioso spettacolo che ruota intorno a un misterioso omicidio perpetrato negli anni ‘20 nel West End. La commedia è un susseguirsi di errori, strafalcioni, momenti imbarazzanti e disastri provocati dagli attori stessi. Premiata agli Olivier Awards 2015 come Miglior Commedia dell’anno, nel 2016 vince in Francia il Premio Molière. Tra gli attori Gabriele Pignotta, Stefania Autuori, Yaser Mohamed, Valerio di Benedetto.

Venerdì 15 Marzo chiuderanno la stagione i Pezzi di Nerd ovvero Jey Libertino, Michele Iovane, Mirko Cannella, Nicolò Innocenzi insieme a Lorenza Giacometti con GENITORI IN AFFITTO ovvero… come reagiresti se i tuoi genitori, dopo anni di separazione, decidessero di risposarsi?

I biglietti oltre che presso la biglietteria del teatro sono in vendita - on-line su www.liveticket.it - nei punti vendita Liveticket (elenco completo consultabile sul sito www.liveticket.it). Solo presso la biglietteria del teatro non saranno richiesti i diritti di prevendita.

Maggiori informazioni sul sito www.capitanbovo.it

TEATRO CAPITAN BOVO

Via Rimembranza 2/b 37063 Isola della Scala (Vr)

Tel. 045-7302667

e-mail: info@capitanbovo.it

sito internet: www.capitanbovo.it.

