In vendita l'usato di camerette e cantine con la 4ᵃ edizione dello "Svuota Camerette"

Al via domenica 27 maggio, con il primo dei tre appuntamenti in programma, la 4ᵃ edizione dello “Svuota Camerette”, mercatino dell’usato per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. L’iniziativa sarà realizzata quest’anno in contemporanea con la “Svuota Cantine”, sezione del mercatino riservata agli adulti e ad associazioni senza scopo di lucro.

La manifestazione, aperta dalle 10 alle 13 per i bambini e fino alle 18 per adulti e associazioni, si terrà sul percorso ciclo-pedonale “La Vecchia Ferrovia”, nel tratto tra via Tevere e via Torricelli.

La vendita è prevista entro il limite massimo di 5 euro ad oggetto per i bambini e fino a 200 euro per gli adulti. E’ consentito il baratto. Per tutta la durata dell’evento ogni bambino dovrà essere accompagnato da un genitore o da un adulto delegato.

Il mercatino dell’usato tornerà nelle domeniche del 17 giugno e 30 settembre. Per informazioni inviare una mail a circoscrizione4@comune.verona. it oppure a decentramento@pec.comune. verona.it.

L’iniziativa, promossa dalla 4ᵃ Circoscrizione in collaborazione con il Gruppo di Sostegno DBA Italia Onlus, è stata presentata questa mattina dall’assessore al Decentramento Marco Padovani insieme al presidente circoscrizionale Carlo Badalini.

Presenti i consiglieri circoscrizionali Barbara Gaudagnini e Alberto Padovani e la presidente dell’associazione Gruppo di Sostegno DBA Italia Onlus Maria Elisabetta Villa.