Storia, ambiente, cultura in Valsquaranto e Valpantena “I Quaderni della dorsale” realizzati dall’Associazione di promozione sociale montorioveronese.it, nascono dall’idea di affidare alla memoria scritta frammenti del ricco patrimonio di documentazione e ricerca sulla storia, l’ambiente e la cultura delle comunità ai piedi del monte Prea Fita fra Valpantena e Valsquaranto. Questa in estrema sintesi la finalità di questo progetto editoriale, in cui far confluire contributi miscellanei e diacronici di varia provenienza, accademica e non; piccole “pillole di conoscenza” per accrescere la memoria individuale e collettiva e per stimolare in ogni generazione l’esigenza e la voglia di tornare ad indagare il proprio vissuto collettivo.

Il progetto “Quaderni della Dorsale” vuole raccontare queste comunità, ricche di testimonianze storiche e artistiche, ma non solo: ricche di testimonianze di vita quotidiana attraverso le quali ricostruire e far vivere pezzi importanti del nostro passato. L’obiettivo è far conoscere, trasformando in documentazione scritta, le memorie di un ampio lembo di territorio, adagiato a cavallo fra le due vallate, dare voce al passato relegato in armadi e cassetti, in vecchi bauli, in soffitte o cantine, ma anche narrare le più piccole testimonianze di vita familiare. I volti, i luoghi e gli avvenimenti di questo primo numero ci aiutino a comprendere che “noi” siamo il prodotto del nostro passato, legati ad esso da un filo sottile; quel filo che ci accompagnerà alla riscoperta delle nostre identità e del nostro territorio.

Le presentazioni del primo numero del periodico si terranno:

28 novembre 2019 – ore 20.30 CANTINA SOCIALE VALPANTENA – Quinto La serata sarà arricchita da una mostra di foto storiche della Valpantena Ingresso libero e gratuito.

Con Brindisi finale 5 dicembre 2019 – ore 20.30 – ore 20.30 CIRCOLO PRIMO MAGGIO – Montorio La serata sarà arricchita da una mostra di documenti provenienti dall’Archivio Storico Asilo Regina Margherita. Ingresso libero e gratuito Nel primo numero: Presentazione di Gian Paolo Romagnani

LA TRADIZIONE - Archivio Storico Asilo Regina Margherita: la maestra Rachele Boni di Marta Morbioli Novaglie: la terra dei brocoli di Gabriele Pollini El progno di Thea Griminelli La tramvia della Valpantena di Roberto Rubele.

AMBIENTE - Micro-mosaici preistorici fra Valpantena e Valsquaranto di Giorgio Chelidonio.

STORIA - I Montoriesi e i Mizzolesi deportati nei campi di concentramento nazisti di Roberto Zamboni Antonio da Legnago (c. 1350-1385) di Gabriele Alloro I Balladoro e la villa del Gazol di Novaglie di Marco Guglielmi Montorio e il suo castello: secoli X-XV di Gian Maria Varanini Montorio alla fine del secolo XVIII di Luigi Alloro 1944-1945: dodici mesi con la contraerea del Gruppo Amerio di Cristian Albrigi.

ARTE - San Fidenzio in Valpantena di Ivan Minucelli Alla cerca del sole: Verona, l’Ipogeo, il Pilotòn, il piano di fondazione di Verona, tra errori e giuste intuizioni, secondo Umberto Grancelli di Stefano Magrella.

SCONOSCIUTI MA ILLUSTRI - Il postino a cavallo: Giuseppe dai Prè moderno corriere di altri tempi di Elisabetta Albrigi.

A TUTTA SCUOLA - Il calendario dei ponti di Verona 2020 di Manuela Briani.