Tutti gli spettacoli sospesi al Teatro Filarmonico

Si comunica che a seguito dell’ordinanza emessa dal Ministero della Salute di intesa con la Regione Veneto per le misure di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19, sono annullati tutti gli spettacoli di Fondazione Arena al Teatro Filarmonico fino al 1° marzo compreso.

EVENTI ANNULLATI: L’Italiana in Algeri:

martedì 25 febbraio ore 19

giovedì 27 febbraio ore 20

domenica 1 marzo ore 15.30 3° concerto: venerdì 28 febbraio ore 20

sabato 29 febbraio ore 17

I rimborsi dei biglietti e delle quote di abbonamento saranno effettuati presso la Biglietteria del Teatro Filarmonico in via dei Mutilati 4/K con i seguenti orari:

martedì 25 febbraio dalle 15.30 alle 19

mercoledì 26 febbraio dalle 15.30 alle 16.30

giovedì 27 febbraio dalle 15.30 alle 20

venerdì 28 febbraio dalle 15.30 alle 20

sabato 29 febbraio dalle 15.30 alle 17

domenica 1 marzo dalle 13.30 alle 15.30

Per ulteriori informazioni si prega di scrivere all’indirizzo biglietteria@arenadiverona.it o chiamare il call center (045 8005151) e l’ufficio biglietteria (045 596517). Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili sul sito www.arena.it.