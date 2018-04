Sommacampagna e Sona in prima linea per la salvaguardia dei prodotti del territorio

Sul palco, oltre al Sindaco di Sona Gianluigi Mazzi e all’Assessore all’agricoltura di Sommacampagna, Giandomenico Allegri, sono stati invitati alcuni esperti: il p.a. Gioele Chiari del CER, l’ing. Andrea De Antoni, direttore tecnico del Consorzio di Bonifica Veronese, il dr Giovanbattista Sorrenti dell’Università di Bologna e il dr. Lorenzo Tosi di AGREA. A moderare la serata il dr. Gianni Tacconi del CREA.

Dopo i saluti e i ringraziamenti del Sindaco Mazzi e dell’ass. Allegri, in cui è emerso il forte interesse per l’argomento scelto, importantissimo per le problematiche che colpiscono il territorio, si sono aperti i lavori con l’intervento del dr. Chiari sul tema dell’irrigazione. La tecnologia, ha spiegato Chiari, è fondamentale nella gestione dell’irrigazione e nella comprensione delle necessità idriche di ogni pianta. Esistono oggi alcuni strumenti, come Acqua campus, Tecnirri, Irrifrim, che attraverso il bilancio idrico del terreno sono in grado di migliorare le prestazioni delle coltivazioni.

A seguire l’ing. De Antoni ha parlato del costante impegno del Consorzio per l’ammodernamento e lo sviluppo della rete idrica veronese, mostrando come ci sia la forte volontà di migliorare per il bene degli agricoltori del territorio.

Di sostanza organica ha parlato invece il prof. Sorrenti, con una spiegazione tecnica sul compost e sulle implicazioni organiche del suo uso nelle coltivazioni, mentre il dr. Tosi e il dr. Tacconi hanno portato i risultati ottenuti nel cosiddetto campo prova, coltivato a kiwi ormai soggetti a moria, dove sono stati distribuiti in via sperimentale 40 tonnellate di compost. I risultati ottenuti sono stati buoni e incoraggianti sia per l’aumento della sostanza organica sia per la qualità e l’aspetto della vegetazione, con frutti più grandi e aumento di produzione in kg per pianta.

La partecipazione è stata numerosa e attenta. Durante gli interventi sono emersi aspetti molto importanti che possono sicuramente rivelarsi di grande aiuto per incrementare il rendimento della coltivazione.

«Siamo molto soddisfatti della serata» ha commentato l’ass. Allegri. «Tutti i partecipanti hanno ascoltato con interesse gli interventi del relatori e sicuramente hanno portato a casa degli spunti interessanti. Sono convinto che come assessorato all’agricoltura sia nostro dovere promuovere e organizzare eventi di questo tipo per fare informazione e affrontare insieme dubbi e problematiche». Al termine dei lavori, è stato offerto un ottimo risotto al tastasal e del buon vino.