Sensi unici 2018 a Sommacampagna: torna la rassegna "Teatro in Cantina"

Attori e medici tra eros, improvvisazione e creatività Saranno all'insegna del divertissement i primi due appuntamenti della stagione estiva di Sensi Unici 2018 in Villa Venier. Ad inaugurare il ricchissimo cartellone della fortunata rassegna comunale, martedì 3 luglio, sarà il teatro brillante di Teatro Armathan con il loro brioso ed eccentrico spettacolo Burless…que!. Una farsa grottesca giocata sull'improvvisazione in cui limite attore-personaggio viene continuamente ribaltato e reinventato anche grazie al rapporto sempre giocoso con il pubblico. Una compagnia di stravaganti attori di dubbio talento è alle prese con le ultime prove prima del debutto del loro nuovo spettacolo. Ma l'imprevisto è dietro l'angolo e il caos prenderà presto il sopravvento, tra gags e trovate esilaranti, improvvisazione, comicità, e un pizzico di...eros!

Sabato 7 luglio torna il genio comico di Ray Cooney con L'Altra Compagnia e la celebre commedia Gli Allegri Chirurghi, ambientata in un ospedale inglese durante il periodo natalizio, dove dottori, pazienti e infermieri si muovono goffamente tra equivoci, travestimenti, improbabili patologie, arresti e fughe sui cornicioni. Mancano tre giorni a Natale e nel tranquillo ospedale Sant'Andrea fervono i preparativi per la consueta recita di fine anno ma anche per l’importante conferenza annuale Ponsonby, trampolino di lancio per il Dottor David Mortimore, apprezzato e stimato chirurgo. Tutto è pronto quando irrompe sulla scena l’ex infermiera Jane Tate con una sorpresa che rischia di mandare all’aria le aspirazioni professionali del chirurgo. Inizia così una serie convulsa di bugie, scambi d'identità e reciproci inganni per cercare di salvare la situazione, in una vorticosa ed esilarante girandola di battute e sketch scoppiettanti.

Teatro in cantina

Clownerie e cooking show dal Cirque du Soleil a Custoza Ritorna a grande richiesta il fortunato ciclo di Teatro in cantina, organizzato dal Comune con Arteven, il circuito teatrale e multimediale regionale. Ancora una volta ci rinnoviamo, presentandoci in nuove location, diffondendo questo interessante percorso teatrale-enogastronomico ad altri spazi del territorio, come l’agriturismo “Le Bianchette” a Custoza, e la Cantina di Custoza (giusto in occasione dei festeggiamenti per il 50° anniversario aziendale).

Mercoledì 4 luglio, presso l’Agriturismo Le Bianchette, andranno in scena i 3Chefs nello spettacolo L'ultima cena. Dopo essere stati i clown protagonisti dello spettacolo centrale di MilanoExpo2015 Allavita!, prodotto dal Cirque du Soleil, Claudio Cremonesi, Stefano Locati e Alessandro Vallin decidono di continuare il sodalizio nato su quel palco prestigioso, creando i 3Chefs. Lo Chef è diventato un’icona dei giorni nostri, una presenza costante nella vita delle persone, un nuovo eroe che si muove tra padelle e fornelli in una battaglia perenne alla ricerca del gusto sublime. A partire da questa realtà anche questi 3Chefs si lanciano nell’impresa per creare ricette di divertimento uniche, capaci di mandare in estasi il palato, di far sentire il karma del gusto, di far cantare di gioia le papille gustative. Al di là di stelle e cucchiai d’argento il loro scopo è arrivare all’essenza del sapore, è trovare l’ingrediente fondamentale per deliziare i palati più raffinati.

I 3Chefs costruiscono la loro cucina dell’assurdo, dove i sensi vengono solleticati "a la carte" fra saporiti virtuosismi e gustose acrobazie per una "cena senza cibo" che non lascerà di certo a digiuno il vostro spirito: quale miglior nutrimento infatti se non la comicità, linfa per il corpo e per la mente, prelibato cibo dell’anima? Un susseguirsi di numeri comici legati al mondo della cucina e dell’arte culinaria. Jonglerie con mestoli, vassoi acrobatici, musica dal vivo con pentole e cucchiai, tutto condito con un teatro fisico all'ennesima potenza, in un rapporto diretto con il pubblico...da leccarsi i baffi! Come di consueto si parte dalle ore 20.15 con visita guidata all'agriturismo, degustazione dei vini Custoza Doc prodotti ed offerti dalla Cantina Villa Medici, accompagnati da piccoli assaggi gastronomici, e quindi la bellezza del teatro! Ingresso: €10/persona (visita e degustazione incluse).

L’intera rassegna è realizzata dal Comune di Sommacampagna con Arteven, Box Office Live ed altri professionisti dello spettacolo, con il supporto di partners tecnici e collaboratori, quali la Cantina di Custoza, l’agriturismo Le Bianchette, il Consorzio di Tutela del Custoza Doc, l’azienda Agriform, l’azienda agricola Corte Vittoria e la F.I.S.A.R. (Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori) provinciale. Da quest’anno ci pregiamo di una nuova collaborazione con l’azienda ADA Food, insediatasi da gennaio 2018 tra le realtà produttive della nostra cittadina.

Informazioni e biglietti

Ufficio Cultura Sommacampagna Piazza Carlo Alberto, 1 - Sommacampagna

