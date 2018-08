Al teatro romano proiezioni fino a domenica con "Schermi d’Amore – Il Filo Ritrovato"

Aspettando “Schermi d’amore” 2019, il Teatro Romano ospita una speciale anteprima dedicata al festival cinematografico scaligero che, dopo 8 anni, tornerà in edizione rinnovata a febbraio dell’anno prossimo. Da lunedì 20 a domenica 26 agosto una eccezionale versione estiva della rassegna, dal titolo “Schermi d’Amore – Il Filo Ritrovato”, propone sette film, in lingua originale con sottotitoli in italiano, uno per ogni serata.

«Dal 1996 al 2010 – spiega l’assessore alla Cultura Francesca Briani – Schermi d’Amore è stato il grande festival cinematografico di Verona, un appuntamento che si è distinto per la qualità delle sue proposte e per i prestigiosi ospiti e artisti che vi hanno preso parte. Grazie a “Schermi d’Amore” la nostra città è diventata un punto di riferimento per i cultori della settima arte. Ora, grazie all’impegno di questa Amministrazione e del Verona Film Festival è stato possibile restituire ai cittadini un evento amato e questa versione estiva è pensata sia per riallacciare i rapporti con l’affezionato pubblico di sempre che per stringerne altri con i nuovi spettatori».

Nato a Verona nel 1996, per volontà dell’assessore alla Cultura Luca Darbi in sostituzione della Settimana cinematografica internazionale, “Schermi d'Amore” ha celebrato per quindici anni il cinema romantico e non solo, ospitando artisti del calibro di Roger Corman, Sydney Pollack, Christopher Lee, Vittorio Storaro, Liv Ullmann, Dario Argento e John Boorman, curando retrospettive tematiche, proponendo anteprime esclusive e proiettando oltre mille film.

Ad inaugurare l’anteprima, lunedì 20 agosto, è stato il film “L'età dell'innocenza” di Martin Scorsese in versione restaurata.

Il programma prevede 6 inediti provenienti da Europa, America, Africa e Asia:

martedì 21 agosto - “Daphne”, irriverente commedia britannica di Peter Mackie Burns;

mercoledì 22 agosto - “Bitter Flowers” di Olivier Meys;

giovedì 23 agosto - “Hedi” di Mohamed Ben Attia;

venerdì 24 agosto - “Beyond the mountains and hills” di Eran Kolirin;

sabato 25 agosto “Columbus” di Kogonada.

domenica 26 agosto, “Le secret de la chambre noire”, primo lavoro in francese del giapponese Kiyoshi Kurosawa.

Tutte le proiezioni avranno inizio alle ore 21.

L'evento estivo è organizzato dal Verona Film Festival. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.schermidamore.it.

