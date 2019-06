Saperi e sapori della montagna nell'estate di Ferrara di Monte Baldo ricchissima di eventi

Sono stati presentati martedì 18 giugno nella Sala Rossa dei Palazzi Scaligeri, gli eventi della stagione estiva di Ferrara di Monte Baldo. Circa 70 gli eventi in calendario che spazieranno dalla cultura all'ambiente, dall'enogastronomia allo spettacolo. Il leitmotiv sarà ovviamente la montagna, vista e proposta da diverse prospettive. Dieci, ad esempio, le escursioni in programma da giugno ad agosto, alla scoperta del Baldo, dei suoi boschi, dei pascoli e delle malghe.

Tra i tanti appuntamenti, il 6 e il 7 del prossimo mese, la seconda edizione della festa dedicata alle erbe aromatiche e ai fiori, dopo il successo raccolto nel 2018. Spazio anche alla didattica con le visite guidate all'orto botanico e all'osservatorio astronomico. E ancora: incontri con gli esperti di escursionismo e meteorologia per conoscere e affrontare al meglio e in sicurezza la montagna. Tantissime poi le occasioni per degustare i prodotti tipici locali, dai formaggi alle erbe, il tutto contornato da appuntamenti con la poesia, la storia e la musica. Gli eventi estivi di Ferrara di Monte Baldo sono promossi da amministrazione, Pro Loco e consiglio della biblioteca museo.

Sono intervenuti: il Presidente della Provincia, Manuel Scalzotto; il Sindaco di Ferrara di Monte Baldo, Serena Cubico; il Consigliere di Ferrara di Monte Baldo, Mario Ebri; il Presidente della Biblioteca Museo del Monte Baldo, Bruno Castelletti; il Presidente della Pro Loco di Ferrara di Monte Baldo, Luigi Gandini; il direttore tecnico dell'Orto Botanico di Novezzina, Lorenzo Roccabruna e Natalino Fiorio, Presidente del Circolo Astrofili di Verona e dell'Osservatorio Astronomico del Monte Baldo.