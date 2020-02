Sanremo, il veronese Mauro Ottolini accompagna Raphael Gualazzi

Il maestro veronese Mauro Ottolini e l'intera sezione fiati dell'Orchestra Ottovolante, si trasformano in una vera e propria "marching band" in stile New Orleans, per accompagnare Raphael Gualazzi, in gara con il brano «Carioca» al 70esimo Festival di Sanremo.

Il brano fa parte del nuovo album di Gualazzi, intitolato «Ho un piano» e in uscita il 7 febbraio per l'etichetta Sugar.

«La prima volta che ho sentito Raphael Gualazzi cantare e suonare una sua canzone mi sono reso conto che aveva qualcosa di speciale - ha detto Ottolini - La sua musica ha nel dna una forte matrice blues che ci riporta nel mondo di New Orleans, della musica cajun. C'è un forte legame tra di noi, il folle amore per il jazz».

La piccola orchestra di Mauro Ottolini, che si presenta in questa formazione anche come cantante e trombonista, riunisce undici eccezionali strumentisti, e rende omaggio alla grande musica italiana che dal dopoguerra ad oggi ha fatto ballare intere generazioni. La band è ispirata alle orchestre dei primi varietà che fecero diventare noti al grande pubblico tanti musicisti, direttori d'orchestra ed autori.

E dal 29 febbraio, la stessa brass band dell'orchestra di Mauro Ottolini accompagnerà Brunori Sas nel tour che toccherà i più importanti palazzetti italiani.

Mauro Ottolini, è considerato uno dei più importanti musicisti italiani. Compositore, arrangiatore, polistrumentista e specialista degli ottoni, ha suonato per 12 anni nell’orchestra dell’Arena di Verona, da cui poi si è licenziato per seguire la musica che più lo appassionava, il jazz. Premiato come compositore e arrangiatore, vincendo più volte riconoscimenti dalla critica, ha collaborato per vari progetti con il grande trombettista jazz Enrico Rava e può vantare collaborazioni internazionali. Mauro Ottolini è stato inoltre nominato «Ambasciatore alla Cultura» in Veneto per Unesco per il suo contributo artistico e innovativo dato alla musica.