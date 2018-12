Il salone di bellezza diventa un’esperienza multidimensionale

Entrare in un salone di acconciature o in un centro estetico diventa sempre di più una vera e propria ‘esperienza’. Un nuovo trend che si realizza grazie all’introduzione di continue innovazioni. Lo sa bene Zanchettin Parrucchieri di Verona, che il 2 e il 3 dicembre ha partecipato a Milano a “L’Evoluzione”, l’evento nazionale degli Imprenditori della Bellezza, ideato da Lelio ‘lele’ Canavero, da 22 anni al fianco di migliaia di acconciatori: due giorni di incontro e dibattito, riflessione e testimonianze, discussione e ispirazione per un nuovo passo evolutivo del settore hair&beauty. Circa 800 i partecipanti da tutta Italia.

«Per innovare bisogna fare le cose giuste prima degli altri – spiega Cesare Zanchettin, di Zanchettin Parrucchieri-. A "Imprenditori della Bellezza. L’Evoluzione" abbiamo imparato come. Grazie all’innovazione andare dal parrucchiere diventerà un’esperienza nuova. Sarà innanzitutto multidimensionale ed entreranno in gioco tantissime novità ispirate anche da altri contesti». Le innovazioni che sostengono gli acconciatori riguardano infatti numerosi aspetti e tutte portano all’evoluzione dell’intero settore in direzione sempre più professionale e imprenditoriale. Per il mondo della bellezza, infatti, l’innovazione oggi ha a che fare non solo con le tecniche e i prodotti, ma anche – e soprattutto – con le competenze imprenditoriali.

«Nella medesima via possiamo trovare, magari a 100 metri di distanza tra loro, un salone che prospera e uno che è in forte difficoltà. Smettiamo di pensare che il problema di quest’ultimo siano solo la crisi, le tasse o l’abusivismo: occorre un cambio di prospettiva. Spazzola e phon non bastano più: è indispensabile porre sullo stesso piano le capacità imprenditoriali e le competenze tecniche».

Parola di Canavero che con “L’Evoluzione” ha voluto indicare ai parrucchieri «cinque innovazioni per affermare il proprio business»: strumenti di comunicazione per il salone, ispirazioni da altri contesti, nuove modalità di consulenza, evoluzione dell’apprendimento per i giovani e nuove opportunità di ampliamento dell’attività. Tra le fonti di ispirazione che Lelio “lele” Canavero ha voluto chiamare sul palco per ispirare la platea una selezione degli Imprenditori della Bellezza e, accanto a loro, ospiti di rilievo, come Vittorio Sgarbi, il pianista Emiliano Toso, i cronisti sportivi Giorgio Terruzzi e Luca Serafini, e numerosi virtual guest che hanno risposto con entusiasmo alla chiamata di Canavero raccontando il loro punto di vista sull’innovazione. Tra questi, Oscar Farinetti, patron di Eataly, l’attore Diego Abatantuono, il campione di basket Peppe Poeta, Marco Biondi, autore e conduttore radio, Javier Gomez Palacios, co-founder di Tiger Italia, Walter Rolfo, illusionista e ideatore di Masters of Magic, Gianluigi Cimmino, AD di Yamamay, e molti altri.

