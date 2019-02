Salone del mobile 2019: torna la pelle nell’home design firmato Francesco Pasi

Uno stile più essenziale con tocchi soft e un forte ritorno al materico: Francesco Pasi presenta, ancora una volta, le proprie novità in fatto di design al Salone del Mobile Milano. L’azienda veronese, infatti, ha introdotto a catalogo una nuova finitura in pelle o Nabuk che va ad ampliare le possibilità di personalizzazione della Collezione Ellipse. Da quest’anno si possono rivestire le gambe, i piedini e le spalle di tutti i prodotti, con una vastissima scelta di pelli colorate. Un materiale che non passa mai di moda: la pelle è da sempre sinonimo di lusso ed eleganza e prevede un grande lavoro artigianale di tappezzeria e sartoria di alto livello. Volumi e profili morbidi che donano una nuova anima alla Collezione Ellipse, con grande piacevolezza al tatto e alla vista.

Ulteriore novità è l’introduzione di un nuovo modello di sedia e di basamento del tavolo rotondo, rivestiti completamente in pelle arricchita da cuciture realizzate a mano e che richiamano il motivo ad ellisse proprio della collezione. Anche sui frontali dei cassetti della cabina armadio, sui cuscini e gli schienali del divano e delle poltrone, è possibile riportare questo leit-motiv. Il look del mobile cambia così dando maggiore contemporaneità alla proposta d’arredo ed ampliando gli elementi materici a disposizione: legno, marmo, metalli, vetro e pelle sono adesso combinabili per rendere unici gli spazi della propria casa.

Tutte le novità firmate Francesco Pasi saranno in scena dal 9 al 14 aprile 2019 presso Pad.1, Stand L08. Francesco Pasi S.r.l. Via Farfusola, 10 Bonavicina (VR) Italy pasi@francescopasi.it T. +39 045 7103432 www.francescopasi.it.

