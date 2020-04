"Romeo & Giulietta" il social network made in Italy

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

“Ama e cambia il mondo” il social network made in Italy “The wall of Romeo and Giulietta” (www.thewallofromeoandgiulietta.com) accorcia le distanze per chi si vuole bene in tutto il mondo. La piattaforma nata pochi mesi fa è la riproduzione digitale del muro veronese di Giulietta, dove chiunque da casa in tutto il mondo può postare una dedica d’amore, una scritta, una foto o una video dedica, per poi condividerla su altri social o inviarla via mail o Whatsapp.

Il suo creatore CEO & Founder Stefano Scalia ha comunicato il seguente messaggio: «In questo momento così critico a livello globale è bello raggiungere chi si ama utilizzando la coppia di innamorati più famosa al mondo, adesso stiamo lavorando per migliorare la piattaforma, implementando altre funzioni e l'App per iOS e Android presto online». Una dedica d’amore per la fidanzata, i propri cari o chiunque non si possa raggiungere fisicamente lo si può fare in modo digitale.