Tutto pronto per il Rock the Castle tra grandi nomi internazionali e food truck a Villafranca

Dopo il successo della prima edizione, il boutique festival Rock the Castle torna a vivere di musica e divertimento all’interno della straordinaria cornice del Castello Scaligero di Villafranca di Verona nel weekend del 5-6-7 luglio 2019.

Il Castello Scaligero è una costruzione medievale situata nel cuore della città di Villafranca di Verona. I concerti si terranno all’interno di un immenso prato verde racchiuso tra le mura. Ad oggi, il Castello Scaligero è una delle venue più apprezzate in Europa. Nel tempo è divenuta un importante punto di riferimento, dato che negli anni ha visto esibirsi stelle di prima grandezza del rock mondiale quali Rammstein, Soundgarden, Marilyn Manson e molti altri.

Rock the Castle anche quest’anno punterà sulla qualità artistica ed organizzativa, con particolare attenzione alla ristorazione – sarà ricca e variegata la presenza di food truck – e con un occhio di riguardo all’ambiente, attraverso un concreto “NO alla plastica monouso”.

Rock the Castle avrà inizio venerdì 5 luglio con la giornata dedicata alle sonorità Progressive Rock che vedrà protagonisti alcuni tra i nomi più importanti del panorama internazionale. Assisteremo infatti alle esibizioni dei pionieri Dream Theater, forti dell’uscita del nuovo album intitolato “Distance Over Time”, Haken, Mono, Inglorious, Kingcrow e Levania.

Sabato 6 luglio sarà il giorno votato all’Hard Rock selvaggio e mainstream. Dopo un“sold out” al Fabrique di Milano, a grande richiesta, tornano SLASH feat. Myles Kennedy & The Conspirators che saranno gli headliner della seconda giornata. Il chitarrista di Guns N’ Roses prosegue il tour del nuovo album “Living The Dream”. Prima di Slash si alterneranno sul palco nomi di alto livello: Black Stone Cherry, Dee Snider, Sebastian Bach, Richie Kotzen, Fm, Even Flow.

Domenica 7 luglio sarà dedicata alle sonorità Heavy Metal. Avremo l’onore di vedere, per il loro “final show in Italy”, i losangelini Slayer che nel loro ultimo concerto a Milano hanno registrato il “tutto esaurito” da mesi! Slayer saranno gli headliner di una giornata in cui avremo il piacere di ammirare anche Gojira, Philip H. Anselmo and The Illegals playing Pantera, Overkill, Onslaught, Necrodeath, Carved.

La ristorazione sarà affidata agli street food truck che durante la tre giorni di Rock the Castle porteranno all’interno del Castello Scaligero una ricca varietà di sapori nostrani, internazionali e altri dal gusto prettamente rock... Inoltre, ricordiamo che il beverage sarà presente in più punti strategici all’interno dell’area concerti con lo scopo di eliminare le code alla cassa per dedicare più tempo al relax e al divertimento.

Sarà presente anche il Metal Market, curato dagli amici di Metalitalia.com che gestiranno anche i Meet&Greet con le band presso il loro stand all’interno dell’arena del festival.

Informazioni e contatti

BIGLIETTI

Prezzo del biglietto - SINGOLO GIORNO: €60,00 + d.p.

Prezzo del biglietto – SINGOLO GIORNO IN CASSA: €70,00

ABBONAMENTO TRE GIORNI: €146,96 + d.p .

Biglietto ROYAL (biglietto + VIP PACK ROYAL): €129,99

Biglietti acquistabili esclusivamente sul circuito www.ticketone.it e nei giorni di concerto alla biglietteria allestita presso il Castello Scaligero di Villafranca di Verona.

Web: Facebook