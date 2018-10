Al via a Verona la rassegna "Un'ora di musica"

Riparte il 6 ottobre la rassegna “Un’ora di musica”, che si tiene all’Arena Casarini dell’Hotel Due Torri e a Palazzo Camozzini. Per la quattordicesima stagione sono previsti dodici concerti, con la presenza di diverse formazioni, dal quartetto d’archi al quintetto con due viole, dal gruppo folkloristico dell’est Europa al quintetto che propone musica del carnevale veneziano.

Il Quartetto Maffei, il gruppo veronese che coordina la rassegna, si esibirà con il violinista Enrico Balboni, il clarinettista Claudio Mansutti e il chitarrista Luciano Pompilio. Ospite d’eccezione il veronese Gianpaolo Pretto, che presenterà il suo nuovo CD con musiche di C. Debussy e F. Couperin, registrate con il pianista Marino Micolini.

I concerti avranno una cadenza quindicinale e proseguiranno fino al 16 marzo; si terranno il sabato pomeriggio alle 17, ad esclusione di un concerto straordinario che si terrà alle 20.30 all’Auditorium nuovo Montemezzi del Conservatorio di musica.

Il costo d’ingresso è di 10 euro, il ridotto 8 euro e per i ragazzi fino a 12 anni è gratuito. I biglietti saranno in vendita nei giorni di concerto, dalle ore 16.45. Per informazioni, è possibile contattare la Società del Quartetto di Verona al numero 045/8230796, o mandando una e-mail a info@quartettoverona.it.

La stagione è patrocinata dal Comune di Verona e realizzata dalla Società del Quartetto di Verona, in collaborazione con Doc Live.