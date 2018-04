"Corti per i piccoli", torna a Verona la rassegna cinematografica dedicata i bambini

Più di 4 mila bambini delle scuole materne ed elementari parteciperanno, dal 9 al 14 aprile, alla 18ª edizione della rassegna Corti per piccoli. Al cinema Alcione di Borgo Santa Croce saranno proiettati cortometraggi provenienti da tutto il mondo, selezionati tra le migliori produzioni degli ultimi tre anni, suddivisi per fasce d’età. Due i programmi in calendario: 3+, una selezione di 6-8 cortometraggi, per circa 40 minuti di proiezione, adatta ai bambini più piccoli (scuola dell’infanzia e primo anno della scuola primaria); 7+, 8-10 cortometraggi per circa un’ora di proiezione, per i bambini delle classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria.

Ben 9 le opere inedite in Italia. Tra queste “Joy and Heron” corto australiano che racconta la storia di una cagnolina e un airone alla ricerca di cibo; “Konigiri-kun undokai” (Giappone, 2017 di Mari Miyazawa) originale stopmotion realizzato con il sushi; “O fim da fila”, produzione brasiliana ispirata ad un famoso libro illustrato; “Mécanique” film della scuola francese Esma; “Trashonauts” divertente animazione americana su uno spazzino dello spazio.

Una proiezione speciale dedicata alle famiglie si terrà sabato 14 aprile, alle ore 16, sempre all’Alcione. L’evento, gratuito, proporrà prima dei corti per i bambini più piccoli e poi per quelli più grandi. La rassegna, curata da Alessandro Fainello, è organizzata dal Verona Film Festival del Comune di Verona, con il sostegno di Fondazione Cattolica Assicurazioni, Agsm e Amia.

Per informazioni: Comune di Verona - Ufficio Cinema - tel. 0458005348, e-mail veronafilmfestival@comune. verona.it.