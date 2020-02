"Queenmania rhapsody" al Teatro Nuovo di Verona

Ha conquistato Verona prima ancora di andare in scena Queenmania Rhapsody, spettacolo dedicato a una delle più grandi band della storia del rock, i Queen. Va verso il tutto esaurito, infatti, l’appuntamento di giovedì 13 febbraio, alle 21, al Teatro Nuovo (piazza Viviani, 10), uno show in cui la musica, le fascinazioni visive e la narrazione convivono in una formula teatrale, una vera rapsodia pop, che ripercorre la storia del gruppo formato negli anni Settanta da Freddie Mercury, Brian May, John Deacon, and Roger Taylor. Una favola, quella di Freddie e dei Queen, fatta rivivere dei Queenmania, il tributo più acclamato in Europa alla band inglese.

Uno scrigno di canzoni che spaccano il cuore a ogni nota, in un crescendo di emozioni, dagli esordi fino al Live Aid e a Wembley, per rivivere la leggenda della band che come poche altre ancora oggi vive nella passione dei suoi fan. La prevendita online è esaurita, ma chi volesse acquistare le poche decine di biglietti rimasti per assistere allo spettacolo può farlo rivolgendosi al botteghino del teatro dalle 15.30 di giovedì 13 febbraio.