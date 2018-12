Tutte le proposte didattiche alla Gam in occasione della mostra "L'amore materno"

A partire da 6 dicembre 2018 e per tutta la durata della mostra, sono state progettate diverse attività dedicate alle scuole, agli adulti e alle famiglie.

Le iniziative si aggiungono alle consuete visite guidate con l'obiettivo di approfondire il tema della mostra e dell’intero percorso espositivo grazie al supporto di materiali didattici appositamente ideati per la rielaborazione creativa dei contenuti, ma anche per visitare liberamente la mostra.

Per le scuole

visita con i curatori della mostra per “vedere da vicino” le opere che saranno oggetto dei percorsi didattici. Dedicato alla scuola dell’infanzia e scuole primarie Colori di Luce. I pittori divisionisti da Previati a Boccioni.

dal 6 dicembre, laboratorio didattico gratuito su prenotazione e con possibilità, previo accordo con la segreteria didattica, di estendere la proposta a scuole secondarie di primo grado.

Per i visitatori

Dedicato al pubblico dell'inaugurazione

giovedì 6 dicembre, ore 18 e ore 18.15 visita guidata alla mostra.

Dedicato agli adulti

ogni domenica alle ore 11 visita guidata gratuita. Ingresso a pagamento. Ogni prima domenica del mese ingresso a 1 euro.

Dedicato alle mamme con bambini da 0 a 3 anni: Mamme in mostra

ogni martedì ore 10.30, tranne 25 dicembre e 1 gennaio - visita guidata gratuita alla mostra e accoglienza delle mamme e dei bambini in una zona appositamente attrezzata. Ingresso a pagamento.

Dedicato a adulti e bambini dopo la festa di Santa Lucia: Con i miei occhi …

14 dicembre ore 16.30, su prenotazione - attività gratuita che coinvolge grandi e piccoli, durante la quale l’adulto ridisegna un’opera senza vederla, guidato dalla descrizione del proprio bambino/a.

Pagamento biglietto d’entrata secondo le tariffe.

Dedicato alle famiglie: Alla scoperta del Colore

dal 16 dicembre ogni domenica ore 16, percorso guidato gratuito ad una selezione di opere. L’interazione tra l’operatore gli adulti e i bambini da seguito ad una libera rielaborazione con i materiali di Art Bag: lo zainetto predisposto per ciascun gruppo familiare, all’interno del quale sono a disposizione giochi didattici per rivivere le opere osservate e ricrearle in modo personale, utilizzando il linguaggio artistico divisionista.

Dedicato ai piccoli visitatori durante le feste natalizie Scuola chiusa, Museo aperto 27 dicembre e 3 gennaio 2019, laboratori didattici e giochi in Galleria durante le vacanze natalizie.

Scuola chiusa, Museo aperto 27 dicembre e 3 gennaio 2019, laboratori didattici e giochi in Galleria durante le vacanze natalizie. Dedicato agli amanti del segno: Il disegno è l’arte di condurre una linea a fare una passeggiata (P. Klee).

A partire da fine gennaio, 5 incontri con il disegno in Galleria, per comprendere e “vivere” le opere in mostra sotto la guida del Prof. Franco Spaliviero, docente presso l’Accademia di Belle Arti di Verona.

Dedicato all’Amore: Verona in Love

dal 13 al 17 febbraio 2019 durante la settimana di San Valentino varie iniziative ispirate alle opere in mostra.

Informazioni e prenotazioni

Segreteria didattica dei Musei del Comune di Verona

Le Macchine Celibi

Dal lunedi al venerdi 9 – 13 e 14 - 16

Tel 045 8036353 – 045 597140

segreteria didattica@comune.verona.it