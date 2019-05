Prolungata fino a venerdì 31 maggio la mostra sul lungadige San Giorgio

Ultimi giorni per visitare nella sede dell’Archivio di Stato di Verona (via S. Teresa, 12) il nuovo allestimento della mostra “LUNGADIGE. Opere pubbliche nell'aria di San Giorgio tra ‘800 e ‘900”. In esposizione 100 immagini storiche in bianco e nero dedicate alla costruzione del Lungadige San Giorgio, avvenuta tra il 1934 e il 1936, e selezionate all’interno del più ampio Fondo Fotografico del Genio Civile, conservato nell’Archivio di Stato.

Più di 6400 fotografie che raccontano i cantieri delle opere pubbliche cittadine che trasformarono Verona e Provincia nel Novecento. L’esposizione è curata dal progetto Arcover, Archivi del Costruito del Territorio Veronese in Rete, finanziato da Fondazione Cariverona, in collaborazione con l’Archivio di Stato e l’archivio Generale del Comune di Verona. Dopo le prime due tappe in Biblioteca Civica e all’Istituto Tecnico Cangrande, la mostra, arricchita dalla documentazione originale del Fondo Fotografico del Genio Civile, è ritornata nel luogo deputato alla conservazione, tutela e fruizione del patrimonio archivistico, da cui la mostra ha preso il via.

Con ingresso libero, la mostra è visitabile mercoledì e venerdì: 8.10 – 16.40; martedì e giovedì: 8.10-17.15; sabato: 8.00 – 14.30. I QUADERNI DEGLI ARCHIVI VERONESI – Disponibile in libreria e online il primo Quaderno della Collana, “I Quaderni degli Archivi Veronesi”, iniziativa editoriale indipendente e divulgativa che intende valorizzare il lavoro di catalogazione e digitalizzazione degli archivi.

Il primo volume “Opere Pubbliche nell’area di San Giorgio nel Novecento”, curato dall’ingegner Angelo Bertolazzi, raccoglie il materiale fotografico esposto nella mostra sul “LUNGADIGE”, con ulteriori approfondimenti.