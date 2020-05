La pizza de "I Tigli" di Simone Padoan arriva in tutte le case d'Italia (e in ufficio)

L’origine del progetto risale a 4 anni fa con la prima proposta “i Tigli a Casa”, che consentiva ai clienti di ordinare in anticipo la pizza e passare a ritirarla nel locale di San Bonifacio. Un take away non convenzionale - come tutto, ai Tigli - che prevedeva un box con all’interno la base della pizza, gli ingredienti della farcitura a parte e sottovuoto e i consigli di Simone al momento del ritiro.

«È stato il primo test per noi - dice Simone Padoan - ancora non c’era la necessità di comunicarlo, lo abbiamo introdotto in sordina come amiamo fare, allo stesso modo in cui abbiamo introdotto per la prima volta la pizza degustazione ormai 21 anni fa. Abbiamo avuto il tempo di trovare i difetti del nostro progetto, di correggerlo e di congelarlo in attesa del momento adatto per rilanciarlo. Oggi, complice la situazione nazionale e il mese di chiusura dei Tigli, prima volontaria e poi obbligata, è il momento giusto».

A partire da maggio 2020 i Tigli lanciano due nuovi progetti quindi. Il primo su scala nazionale, "I Tigli a casa". Il secondo per ora sul territorio, per raggiungere tutti i clienti che prima si concedevano la pausa pranzo nel locale di San Bonifacio: "I Tigli in ufficio".

I Tigli a casa: ecco come funziona

1 - E-commerce

iTigli hanno creato un vero sito e-commerce, che sostituisce la precedente versione di www.pizzeriaitigli.it​ e che consente ora a tutto il pubblico di poter scegliere e acquistare online una selezione di pizze e di prodotti da forno (i Tigli Lab) di Simone Padoan.

Sul nuovo sito web, il cliente può già leggere gli step per completare la cottura e la farcitura del prodotto a casa, utilizzando il forno domestico e - nel caso di pizze più elaborate, come la Tagliata di Vacca - i fuochi della cucina. E può anche vedere il risultato finale da ottenere: perché anche l’estetica è parte del prodotto.

2- La spedizione

Gli ordini de i Tigli a Casa vengono evasi ogni lunedì, martedì e mercoledì. La consegna è garantita entro 48 ore dal momento dell’ordine.

«La spedizione era forse il tassello più delicato per noi - ammette Simone Padoan - perché quello sul quale abbiamo meno controllo diretto. Prima di lanciare il nostro progetto abbiamo analizzato e testato molte soluzioni per trovare quella giusta per il nostro prodotto, che necessita di particolare cura e di temperatura sempre controllata».

3 - La cottura a casa

Ogni pizza arriva a casa del cliente con le istruzioni per la cottura e la farcitura, ma ai Tigli stanno già lavorando per un “upgrade” che include QR Code e video tutorial per poter meglio raccontare anche la scelta dell’ingrediente, l’aromatizazione della base, il perché di ogni scelta.

«Chi sceglie i Tigli deve poter conoscere tutto del nostro prodotto - continua Simone - per questo stiamo ragionando molto su come trasmettere a distanza ciò che il nostro staff sa trasmettere ai tavoli del nostro locale. Se il cliente vorrà apprfondire avrà quindi modo di farlo, se preferirà gustarsi il prodotto senza troppe spiegazioni potrà farlo ugualmente. Proprio come ai Tigli».

I Tigli in ufficio

Anche in questo caso il primo passaggio è tramite il nuovo e-commerce dei Tigli (www.pizzeriaitigli.it​). Navigando sulla pagina "Pizza" si accede a tutte le creazioni disponibili per l’acquisto, quasi tutte a disposizione anche nella modalità “in ufficio”.

“Abbiamo scelto di proporre per la pausa pranzo una pizza “cicchetto” - spiega Simone Padoan - ovvero di dimensioni più ridotte e tagliata in soli 4 spicchi. La abbiniamo a una insalatina fresca di stagione, per non appesantire chi deve poi tornare al lavoro. Però non gli facciamo mancare una dolce coccola finale, un piccolo prodotto del nostro Lab”.

i Tigli in Ufficio non usufruiscono della spedizione refrigerata, bensì ogni box viene consegnata prima del pranzo dallo staff dei Tigli, dal lunedì al venerdì, per ora solamente nei paesi di San Bonifacio, Soave, Monteforte, Arcole.

Il nuovo sito web

Il nuovo sito ​www.pizzeriaitigli.it​ è un distillato del brand iTigli. Sintetico, poche informazioni testuali e spazio al racconto video, sia per la Storia del locale (26 anni, dal 1994) che per la filosofia di lavoro di Simone e del suo staff.

La Pizza e i Tigli Lab sono le due sezioni in cui è possibile acquistare tutte le creazioni dei Tigli. Se per la pizza il contenuto è ormai noto, è nel Lab che l’evoluzione dei Tigli si completa, passando dal dolce al salato con disinvoltura e coerenza.

Il Pane e i prodotti salati da forno, cracker e grissini. Le crostate, le torte da forno e differenti tipologie di biscotti. I lievitati da colazione, come l’ormai famosa Torta delle Rose o l’intramontabile Veneziana, che durante l’anno assume gusti e abbinamenti differenti. Per finire con i Lievitati da ricorrenza: Panettone e Colomba.