Peter Gabriel e il gesto di solidarietà verso l'Italia e Verona, Briani: «Artista straordinario»

«Sono riconoscente a Peter Gabriel e desidero ringraziarlo anche a nome di tutta la nostra Amministrazione per il gesto di grande solidarietà e di vicinanza che ha voluto regalare al nostro Paese. - ha detto l’assessore alla Cultura Francesca Briani - Da artista straordinario quale è ha dimostrato così il suo amore per l’Italia e la sua attenzione per coloro che operano in prima linea per far fronte a questa drammatica emergenza sanitaria. Attraverso la sua magnifica voce rende omaggio a Verona, all’Arena e a tutto il mondo dello spettacolo, oggi uno dei più esposti alla crisi, e offre un aiuto concreto alla Croce Rossa Italiana e alla Protezione Civile».

Il live dello straordinario concerto in Arena del 2010 che, adesso, si può vedere in forma integrale e gratuita. È questo il regalo che Peter Gabriel ha fatto a tutti i suoi fan con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della Protezione civile e della Croce Rossa. In tutto due film, per quasi tre ore di concerto, che il cantante inglese ha voluto donare per aiutare l’Italia e quanti sono in prima linea a combattere l’emergenza sanitaria.

A spiegare le ragioni di questo gesto è stato lo stesso cantante, in un lungo post condiviso su Instagram e Facebook, nel quale ha ricordato il suo amore per l’Italia e anche per l’Arena che celebra come “un ambiente unico dove potersi esibire”. E proprio dall’anfiteatro romano parte la sua campagna di raccolta fondi visto che quel concerto, caricato e disponibile sul canale Vimeo di Real World, rappresenta un assoluto evento nella storia della musica internazionale. Un sostegno autentico al nostro Paese e, allo stesso tempo, un omaggio all’Arena, a Verona e alla musica.

