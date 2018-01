Esce il nuovo singolo dei Sonohra "Per ricominciare". In arrivo anche il tour 2018

Uscirà domani, venerdì 26 gennaio, “Per ricominciare”, il nuovo singolo dei Sonohra che decidono di pubblicare un secondo brano inedito dopo “Destinazione Mondo” dello scorso maggio, in attesa del nuovo album che vedrà la luce in primavera.

“Per ricominciare” è scritto da Luca Fainello/Sharon Simonetta/Simona Ubbiali (Testo) e Diego Fainello (Musica), prodotto da Diego Fainello e Roberto Vernetti, distribuito da Universal Music. Il brano mostra l’influenza folk del duo, che decide così di abbandonare l’elettronica del singolo precedente, prediligendo la chitarra acustica e facendo tornare i Sonohra alle loro origini musicali.

«“Per ricominciare” – spiegano i Sonohra - racconta il presente, dove l’incertezza sembra guidare le nostre esistenze. Una corsa contro il tempo per riavere quello che è stato, una sfida che non riguarda solo noi stessi ma che finisce per coinvolgere anche chi ci ama, senza che l’abbiano scelto. “Per ricominciare” racconta della nostra storia e di tutte le storie di coloro che cercano di dare una possibilità ad un sogno quando la realtà che ci circonda sembra andare nella direzione opposta, scoraggiando l’entusiasmo che si deve continuare ad avere. “Per ricominciare” va oltre quei comuni banalismi che pervadono la nostra società e che ci portano a vedere l’impossibile in tutte le cose per ribadire, invece, che tutti possono e devono realizzare la propria felicità, darsi un’occasione, anche dopo una sconfitta, per ricominciare. Perché anche quando credi di non farcela, la vita è lì che ti osserva e ti apre la porta verso una nuova opportunità».

I Sonohra torneranno presto anche live con un tour che andrà a festeggiare i loro 10 anni di carriera: dopo la vittoria a Sanremo Giovani nel 2008 con il brano “L’Amore” e aver venduto più di 100.000 copie con il loro album d’esordio “Liberi da sempre”, i Sonohra sono riusciti a conquistare anche l’America Latina entrando nei primi posti in classifica di Messico, Argentina, Cile, Colombia e aggiudicandosi il premio “Artista Revelatión” ai Los Premios MTV Latin America svoltesi a Los Angeles nel 2009.

Dopo un’esperienza indipendente e quattro anni senza la pubblicazione di un album, i Sonohra sono pronti a tornare con un progetto che saprà pienamente raccontare il loro lungo viaggio musicale sempre guidati da quella grande passione per il fare musica che li porta oggi a ricominciare.

Informazioni

Sito ufficiale: www.sonohraofficial.com

Facebook: www.facebook.com/sonohra