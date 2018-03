Al Parco Termale di Villa dei Cedri la prima edizione di Miss Terme di Colà del Garda

Al via le selezioni per la prima edizione di Miss Terme di Colà del Garda, l’elogio alla bellezza ideato, organizzato e promosso dal Parco Termale del Garda di Villa dei Cedri . Una competizione tutta al femminile che vedrà le concorrenti sfidarsi in uno scenario che, in quanto a bellezza, non ha rivali: sarà infatti il suggestivo Giardino di Inverno, nel cuore del Parco Termale, a fare da incantevole cornice alle diverse tappe del concorso, che si terranno tutte a Colà di Lazise.

“L’idea di questo concorso è nata dalla volontà di celebrare la bellezza in tutte le sue forme - spiega il Dott. Vittorio Nalin, fondatore e presidente di Villa dei Cedri. - Prima di tutto quella dei luoghi dove la storia incontra la natura e la tradizione l’innovazione: il Parco Termale del Garda di Villa dei Cedri è simbolo di una raffinatezza e di un’eleganza senza tempo, che aggiunge valore al naturale fascino del lago di Garda. Il concorso sarà un importante appuntamento estivo per tutto il territorio”.

Il concorso è aperto a ragazze di età compresa tra i 16 e i 30 anni; regolamento e modulo d’iscrizione è scaricabile direttamente dal sito http://www.villadeicedri.it/. Le selezioni si svolgeranno nei giorni 12 e 26 maggio, 9 e 23 giugno, 7 e 21 luglio: dalle ore 18.00, le candidate sfileranno nello splendido Giardino d’Inverno del Parco Termale, prima in abiti casual e poi in costume da bagno.

Le 18 finaliste selezionate nei prossimi mesi parteciperanno alla grande finale del 6 agosto quando, a partire dalle ore 21, sfileranno sul palco allestito in occasione dell'Antica Sagra della Madonna della Neve, prima in abito da sera e poi in tenuta da lago. La prima “Miss Terme di Colà” si aggiudicherà la fascia, un trofeo e un contratto di lavoro del valore di 10.000 euro come testimonial e per attività pubblicitarie.



VILLA DEI CEDRI è una SPA naturale di 13 ettari nel cuore del Parco Termale del Garda, immersa tra piante rare e alberi secolari, dove si trovano laghi, piscine con idromassaggi, fontane e cascate. Il Parco è un complesso d’avanguardia che ha portato innovazione al concetto di termalismo classico, unendo le naturali proprietà benefiche e terapeutiche dell’acqua termale a strutture e servizi ideali per il benessere del corpo e della mente.

Nel Lago Principale e nella Piscina la temperatura dell’acqua termale viene mantenuta attorno ai 33-34 C° con vasche che raggiungono anche i 37- 39 C°, mentre nel Piccolo Lagola temperatura viene abbassata attorno ai 29-30 C° per differenziare l’offerta di balneazione. La struttura è provvista di un lussuoso Centro Benessere di oltre 1000 mq ricavato nelle antiche scuderie: il percorso prevede saune finlandesi, biosauna, stanze del sale dell’Himalaya con haloterapia e bagno turco per scrub al sale rosa, vasca interna con Acqua Termale e idromassaggi, bagno turco, cromoterapia, sale relax con camino, giardino privato con sauna esterna.

Sempre all’interno del Parco si trova il Centro Sportivo Riabilitativo con Piscina Termale e Palestra per programmi vari: Fitness, recupero motorio o mantenimento, riabilitazione, fisioterapia e osteopatia. Sono rivolti a pazienti con patologie varie ma anche a persone di tutte le età che vogliano praticare attività motoria o abbiano esigenze specifiche. In questi anni anche diversi esponenti del mondo dello sport hanno avuto accesso ai nostri servizi, dai calciatori dell’Hellas Verona, alle giocatrici dell’ AGSM Calcio Femminile, pallavolisti della Bluvolley oltre che ad atleti e sportivi provenienti anche da altri paesi Europei.

Il Parco è stato anche meta di vari ritiri sportivi. Gli ospiti potranno inoltre alloggiare presso l’Hotel Villa dei Cedri, Villa neoclassica costruita alla fine del Settecento e Le Residenze con accoglienti appartamenti ricavati da antichi fabbricati all’interno delle mura del parco Camere ed appartamenti tutti dotati di grandi vasche idromassaggio con Acqua Termale proveniente direttamente dalle fonti. Il Ministero della Sanità ha riconosciuto le proprietà terapeutiche dell’acqua termale di Villa dei Cedri per la balneazione, dimostrando l’efficacia nella cura delle malattie artro-reumatiche, nella riabilitazione motoria e nelle affezioni dermatologiche.