A Gardaland debutta il "44 Gatti Rock Show" all'insegna della musica e del divertimento

Dopo aver conquistato il pubblico televisivo di tutto il mondo con la serie animata prodotta da Rainbow e già fenomeno di costume, i protagonisti di 44 Gatti sono pronti per entrare a Gardaland Resort, a partire da sabato 13 giugno 2020, con uno spettacolo musicale outdoor dedicato alle famiglie e progettato ad hoc per il parco a tema più famoso d’Italia: "44 Gatti Rock Show".

Lo spettacolo di 44 Gatti sarà la nuova grande novità del Parco Divertimenti ed andrà in scena per tutta la stagione estiva grazie alla collaborazione tra Rainbow e Gardaland, che riaprirà le porte proprio il 13 giugno 2020 all’insegna del divertimento in totale sicurezza. "44 Gatti Rock Show" debutterà proprio il giorno di apertura della stagione, sul palco dell’Arena 44 Gatti, che si trasformerà nella Clubhouse dei Buffycats, con tutti gli elementi del famoso garage della serie. Un’esibizione di 15 minuti per far divertire grandi e piccoli, con i successi originali della serie, seguita da un Meet&Greet dedicato. E per vivere un’esperienza a 360°, ci sarà anche la possibilità di soggiornare nelle stanze a tema 44 Gatti, all’interno di Gardaland Hotel. Naturalmente tutte le attività ricreative avverranno con le modalità di massima sicurezza raccomandate, con misure pratiche ed innovative, per garantire la totale tranquillità delle famiglie.

Lo spettacolo di 44 Gatti andrà ad ampliare il già fitto programma di attività di Gardaland, visitato ogni anno da centinaia di migliaia di famiglie, consentendo ai piccoli fan di scatenarsi e rivivere l’atmosfera dell’acclamata serie con protagonisti i gatti musicisti più amati della TV. E mentre l’attesissima riapertura è alle porte, e i primi 26 episodi della seconda stagione di 44 Gatti spopolano sul piccolo schermo, i nuovi episodi sono in arrivo.

Il successo del classico prescolare made in Italy, nato dall’estro di Iginio Straffi, fondatore e guida del gruppo Rainbow, è in continuo aumento con ascolti e diffusione sempre più capillare a livello mondiale, grazie alla grande attenzione alla qualità del prodotto, ai temi universali, ai contenuti educativi e alle canzoni tratte dal repertorio dello Zecchino D’Oro cantate dal Coro dell’Antoniano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Informazioni e contatti

Web: www.44cats.tv/it