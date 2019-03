A Palazzo Camozzini prende il via la stagione d'opera 2019

L’Associazione Culturale “Amici di Palazzo Camozzini”, con il patrocinio e del Comune di Verona e della Provincia, presenta l’ottava stagione artistica presso la sua sede Palazzo Camozzini, divenuto ormai realtà culturale nel territorio veronese. L’inizio sarà sabato 9 Marzo 2019 alle 17.30 con il primo spettacolo per poi finire domenica 16 giugno con l’ultimo spettacolo.

Saranno 10 incontri. L’Associazione è nata per creare eventi culturali nel salone affrescato di Palazzo Camozzini, unendo musica e arte. Il programma culturale nel tempo si è arricchito anche di collaborazioni con associazioni del territorio, e nei suoi spazi sono state organizzati spettacoli di balletto, teatro, presentazioni culturali, eventi benefici oltre che concerti di musica classica e di opera lirica. Nelle stagioni passate ci si rivolgeva più alla musica lirica, quest’anno invece si è cercato di dare spazio anche ad altri progetti, infatti la stagione si aprirà con 4 incontri ( 9, 16, 23 marzo alle 17.30 e 30 marzo alle 20.30) intitolati “Dentro il suono” tenuti dal M° Nicola Guerini per cercare di entrare e capire meglio la musica. Spiega il Maestro: «Dentro il Suono è un percorso nella partitura con le sue vibrazioni, uno spazio libero dedicato alle suggestioni e alle diverse contaminazioni che la scrittura musicale ha assorbito tramite la storia. I temi e le curiosità proposti hanno l'intento di raccontare l'arte dei suoni sotto il profilo percettivo, storico, musicologico e interpretativo. Un "dialogo" fra le arti per la condivisione di un linguaggio universale della Bellezza».

Seguiranno poi due incontri di teatro, tenuti dall’attore Giuseppe Nitti il 27 aprile alle 18 “La mia storia con Mozart” di Eric-Emmanuel Schmitt e il 25 maggio alle 18 “il reggimento parte all’alba”, ultima opera di Dino Buzzati) per poi finire con 4 rappresentazioni d’opera il 13 aprile alle 18 La Traviata, il 5 maggio alle 17.30 ’Elisir d’Amore, il 18 maggio alle 18 “Tosca” per finire il 16 giugno alle 17.30 con Il Barbiere di Siviglia, quest’anno oltre al pianoforte i cantanti saranno accompagnati anche da un violino. «Sono molto contenta di questa stagione, degli artisti di altissimo livello che ci partecipano. Una stagione composita, diversa dalle precedenti con novitò che sono certa raccoglieranno il favore del pubblico», queste le parole di Giovanna Benati Presidente dell’associazione e direttrice artistica di Palazzo Camozzini.

Per info/booking: 3405962992