Open day di Welcomefuture: un brindisi all’innovazione

Giovedì 7 novembre 2019 presso la sede dell’agenzia di comunicazione Terzomillennium a Zevio (VR), si terrà il primo Open day del progetto WelcomeFuture. Un’iniziativa nata dalla collaborazione fra IXL Center, Terzomillennium e Marshall Consulting Group che hanno deciso di organizzare una scuola d’alta formazione all’innovazione per imprenditori e professionisti.

Durante l’open day, che inizierà alle ore 16:30, sarà possibile approfondire il progetto incontrando gli organizzatori, fra i quali Massimo Andriolo presidente di IXL Center Italia ed esperto d’innovazione a livello mondiale. Inoltre, l’evento è stato organizzato per riunire imprenditori e professionisti che sostengono l’innovazione e per fare networking discutendo di tematiche fondamentali per la crescita delle organizzazioni stesse. “Il 91% delle aziende vede il loro business model sotto attacco e vede la necessità di rafforzare le competenze di innovazione” (Future of HR, Deloitte and MIT).

Di questo problema e di tanto altro parlerà il corso WelcomeFuture, tre giorni durante i quali i partecipanti avranno l’opportunità di comprendere sia teoricamente che praticamente come sfruttare i modelli innovativi generando valore economico per la propria attività.

Per partecipare in modo gratuito è necessario registrarsi al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-open-day-welcomefuture-78349183517.

Per ulteriori informazioni sul corso WelcomeFuture visitare il sito: http://www.terzomillennium.net/welcomefuture/