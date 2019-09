Open day di teatro per adulti e bambini con Fondazione Aida: prenota la tua lezione gratis

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

La prova riservata ai bambini dai 5 ai 10 inizierà alle 16.30, mentre quella per gli adulti alle 20.30. Entrambi i laboratori saranno condotti da ottobre a marzo dall’attore e regista Matteo Mirandola e prevedono un incontro settimanale, con messa in scena finale.

«Le proposte, – spiega Pino Costalunga, direttore artistico – così come le pensiamo noi, danno l’opportunità ai corsisti di qualsiasi età di avvicinarsi al linguaggio del teatro nella sua essenza espressiva. Non quindi spettatori ma protagonisti, con il gruppo, di un percorso in cui ognuno ha l’occasione di indagare su se stesso in una dinamica di confronto e crescita, divertimento e socialità».

Inoltre, gli iscritti ai corsi diventeranno automaticamente Amici della Fondazione Aida e potranno accedere agli spettacoli con uno sconto.

Informazioni e contatti

Prenotate la lezione di prova al numero 347 8226461 o scrivendo a formazione@fondazioneaida.it.

Per saperne di più: http://bit.ly/open-day-23-settembre