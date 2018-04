Benvenuti al mondo bimbi! A Sommacampagna i nuovi nati saranno omaggiati dal Sindaco

Il prossimo 14 aprile, dalle 14 alle 10 si terrà, presso la Sala Affreschi del Palazzo Comunale di Sommacampagna, l’evento Benvenuti nuovi nati, rivolto ai genitori e alle famiglie dei bimbi nati nel 2017 nel territorio comunale. Secondo i dati dell’Ufficio anagrafe, sono ben 121 le famiglie invitate sabato prossimo, alle quali verrà distribuito un dono di benvenuto, una busta con un libretto dell’iniziativa “Nati per Leggere” http://www.natiperleggere.it , un progetto di avvicinamento alla lettura per i bimbi in età prescolare, un buono della farmacia comunale e una serie di depliant informativi dei servizi che il Comune mette a disposizione delle famiglie.

Sarà il sindaco, Graziella Manzato, a distribuire il dono alle famiglie presenti, che alla fine della cerimonia sono invitate a un rinfresco e a uno spettacolo musicale. A seguire, si presenterà la Biblioteca Comunale ai genitori, e si presenteranno le iniziative culturali rivolte ai bimbi.

«Abbiamo sempre un riscontro molto positivo», commenta Chiara Beschin, una delle educatrici responsabili dell’organizzazione dell’evento. «Come Servizio Educativo ci occupiamo di questa iniziativa dal 2016, anno in cui abbiamo premiato non solo le famiglie dei nati nel 2015, ma anche quelle dei nati nel 2014. Negli anni scorsi l’evento si teneva verso la fine di maggio ma quest’anno abbiamo pensato di legarlo all’inizio della primavera, a festeggiare così la nuova vita».

Per i genitori impossibilitati a partecipare all’evento, il Comune offre la possibilità di ritirare il dono in qualsiasi momento dopo il 14 aprile presso il Centro di Lettura di Caselle e la Biblioteca di Sommacampagna.