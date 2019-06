Nuovo singolo per i No name italian flavour

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Tornano nei digital store e nelle radio italiane i No Name Italian Flavour, con il nuovo singolo "La destinazione giusta". - Non ha importanza , quanto siamo giovani o anziani o quanto ci abbia segnato o insegnato la vita. Se vogliamo divertirci non esiste distinzione...quando c'è divertimento c'è giovinezza,si rievoca l'infanzia e se sotto il sole o davanti ad un mare blu...cosa possiamo voler di più-. Intanto i No Name hanno pensato di darvi un idea di quale sarà "La destinazione giusta" delle vostre vacanze...siete pronti a ballare? L'avventura non finisce mai. Ci saranno presto altre novità. Saranno la sensibilità e la bravura di artisti come Gatto Panceri , Claudio Bastianelli ed il Grande Bobby Solo a dare novità alle loro voci con nuove canzoni. Si impegnano tanto e lo faranno sempre per Tutto il loro Pubblico.

L impegno del duo vocale così articolato da due elementi coloriti e coreografici come Teo Montresor ,un Lirico dal sapore Veneto e Roberto Fusco un Musicista e cantante del genere Pop dal calore e dalla sensualità Partenopea. Non sono bastate le serate che fanno in giro per l'Italia per mettersi in discussione ma affrontano con tenacia,volontà e gioia anche i concorsi Nazionali e Regionali Sono stati vincitori del primo premio di categoria Senior al SANREMO NEW TALENT edizione Summer del Patron Devis Paganelli con il brano intitolato “ Finché c'è Musica”. Una Giuria composta da Professionisti affermati nel mondo della musica come Il Maestro Vince Tempera direttore dell'orchestra di Sanremo,Walter Sacripanti Batterista per conto di noti Big della musica come Nek. Alba Cosentino giornalista e critico musicale della redazione dei settimanali ‘In Famiglia’ e ‘Di Tutto’ ed in fine Alessandra Lucchetti vocal coach coinvolta in varie iniziative organizzate al CET di Mogol.

Una gara affrontata col calore del pubblico che li ha sostenuti per tutta la durata del contest perché lo stesso pubblico ha afferrato il significato della loro canzone” Finché c'è musica” ci sarà sempre la speranza,la voglia di vivere,di sorridere,di combattere tutto ciò che ci vuol colpire. Perché è proprio dalla musica che questo duo si è formato. Sono innamorati da essa ed è la cosa che li unisce e insegna il valore dell'umanità,del sorriso,dell'umiltà. Sono stati vittoriosi anche in un secondo Concorso presso il teatro Tresartes di Vittuone Organizzato dalla Rosso al Tramonto intitolato “Amici di Martina” a scopo benefico. La loro musica ha trionfato assieme a quella di numerosi altri colleghi contro il male del cancro. C'erano ospiti di fama internazionale come Bobby Solo, Marco Masini ed una giuria di tutto rispetto come Il Direttore di Radio Italia,il presidente dell' associazione Sinfonica di Sanremo, la Radio NCI di New York e circa una 80ina di televisioni regionali nazionali. Il loro brano intitolato “A braccia Aperte” è arrivato al pubblico con una nota di innocenza. L'emozione che provano una mamma ed un papà nell'attesa del proprio bambino,una canzone che Roberto Fusco ha personalmente musicato e pensato nell'attesa delle sue gemelline, con la partecipazione di Luca Sala. L'emozione che un genitore prova per la nascita del proprio figlio deve essere l'emozione che porta per tutta la vita. I figli sono una parte di noi genitori e dobbiamo per loro il meglio.

Per la terza volta il Duo è stato riconvocato in Finale diretta dal Patron Devis Paganelli il boss dei casting per l'edizione di Sanremo New Talent Summer che si terrà a Rimini durante l'estate 2019 e che darà a loro il diritto di partecipare al programma ITALIAN MUSIC STAR, trasmissione televisiva che verrà registrata negli studi TV di Canale Italia a Padova, con messa in onda nazionale su canale 83, su SKY e su 30 canali di Star Television! Il duo vocale non smette mai di mettersi alla prova e proprio ad aprile 2019 lo ha fatto col pubblico estero,quello Russo. Sono stati ospiti al Cruise Talent Organizzato da Antonello Carozza e presieduto da una giuria di tutto rispetto e fama nazionale ed internazionale come Marco Vito Direttore d'orchestra di Amici di Maria De Filippi,Tonio Vandoni Direttore Artistico di Radio Italia che peraltro li ha presentati, il Loro Discografico Antonio Salvati dell'etichetta Rosso al Tramonto/Il Branco Vladislav Yakovlev produttore televisivo e Supervisore Esecutivo del Junior Eurovision Song Contest , e molti altri personaggi.

Di fatto, loro non hanno partecipato al concorso in gara ma...anche in questa occasione il Duo ha fatto ballare e divertire tutto il pubblico russo e non solo. Infatti, alla serata di Gala, in occasione della chiusura dell Italo/Russian song contest, tenutasi al Memo Restaurant di Milano non hanno potuto fare a meno di farsi ascoltare diverse altre volte. Sarà l'inizio di un nuovo cammino? Lo scopriremo presto. Dovete pensare che loro sono due elementi coloriti e amano la gente il sole il mare e tutto ciò che metta allegria e felicità. E fu proprio alle nozze di Emanuela e Roby che tra un reggaeton e l'altro hanno pensato di scrivere qualche cosa che mantenesse il calore Latino ,in Italiano e che fosse amalgamato da due voci come le loro...con del pop e del classico,e potesse abbracciare tutte le fasce d'età.