Al nido comunale di Oppeano "La Casa delle farfalle" due appuntamenti dedicati ai genitori

Sono rivolti ai genitori e alle famiglie di bambini fino a 3 anni i due appuntamenti, gratuiti e aperti a tutti, organizzati dalla cooperativa sociale Azalea, in collaborazione con il Comune di Oppeano, all’asilo nido comunale “La Casa delle farfalle” (via Lino Lovo 45), gestito dalla stessa cooperativa. Il primo, in calendario mercoledì 6 febbraio alle ore 20, si intitola “Da 0 a 3 anni: consigli per una sana nutrizione”, vede l’intervento del noto biologo nutrizionista Giorgio Fabbro. Il secondo, dedicato alla scoperta degli spazi e della proposta educativa dell’asilo, è per sabato 9 febbraio, dalle ore 9.30 alle 12.30.

Il nido “La Casa delle farfalle”, che ospita bambini dai 3 ai 36 mesi, è situato nella campagna di Oppeano: un’”ambientazione” che ha naturale impatto sull’organizzazione degli spazi, sia esterni che interni e sulle attività proposte ai piccoli nonché sull’alimentazione, che riflettono la visione educativa e pedagogica della cooperativa Azalea, sempre attenta alle esigenze e al benessere dei più piccoli. L’asilo infatti, pensato come luogo fisico e psicologico di “esplorazione”, è dotato di un giardino e di un orto didattico, di un’ampia sala con un grande camino e di una cucina interna che utilizza alimenti freschi e di stagione dei produttori del territorio. Numerose sono le attività proposte: dalla lettura e l’ascolto ai laboratori di pittura, fino alla coltivazione di fiori e piccole piante ecc.. Non solo attenzione per i bimbi ma anche per i genitori, coinvolti attivamente sia in servizi di sostegno alla genitorialità come nella “Biblioteca dei genitori”, rivolta a chi desidera approfondire alcune tematiche relative allo sviluppo dei propri figli e al ruolo genitoriale.

Per info e iscrizioni: nido.oppeano@azalea.coop - 045/7134485