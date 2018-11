Next Generation unitamente alla Dmg Records selezionano giovani cantanti e ballerini da far esibire nel prestigioso Premio Beatrice

La produzione di Next Generation unitamente alla DMG Records "Davoli Music Group", nell'ottica della valorizzazione dei giovani talenti annuncia una straordinaria novità riguardante i casting di canto e danza della nuova edizione attualmente in corso... le cui fasi finali televisive si svolgeranno il 4-5-6- ottobre 2019 presso il prestigioso Teatro Camploy di Verona. Nel corso dei casting che termineranno a giugno 2019 saranno selezionati 8/10 giovani cantanti a cui saranno abbinati 8/10 ballerini singoli/gruppo sempre selezionati tra i partecipanti ai casting.

I prescelti avranno la grande opportunità di coniugare canto e danza esibendosi al PREMIO BEATRICE 2019, uno dei più importanti premi a livello nazionale che si svolgerà come sempre nella capitale della musica: Verona. La produzione quindi raddoppia l'opportunità concessa nel corso delle precedenti edizioni ai giovani e soprattutto concede anche alla categoria danza la possibilità di esibirsi e condividere con i BIG della musica italiana uno dei palcoscenici più importanti d'Italia.

Non perdere questa grande opportunità...organizza un casting di Next Generation nella tua scuola, accademia o città...e concedi ai tuoi allievi e alla tua scuola la possibilità di vivere un 'esperienza artistica UNICA e indimenticabile. Per organizzare un casting scrivi a: casting@nextgenerationitalia.it, la redazione vi contatterà in tempi brevi per fissare la data e le modalità del casting.