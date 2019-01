"Next generation", contest televisivo di canto e danza alla ricerca del talento

"Next generation", contest televisivo di canto e danza è alla ricerca del talento: le singole scuole possono diventare sedi del casting e saranno i giudici a spostarsi per visionare i talenti.



CHI SIAMO - Next Generation è un contest televisivo per danza e canto che nasce a Verona da un'idea di Francesco, Tommaso e Rino Davoli (da anni impegnati nel settore per la valorizzare di giovani talenti), un FORMAT che andrà in onda a livello nazionale su Canale Italia, piattaforma Sky e su diverse emittenti regionali.



COSA OFFRE - Noto in tutta Italia e anche all'estero ha come obiettivi DARE VISIBILITÀ, VALORIZZARE E OFFRIRE PREMI CONCRETI, anche serie opportunità di lavoro ai talenti di danza e canto.



COME FUNZIONA - A differenza di altri contest, NEXT è alla ricerca capillare del talento: le singole scuole possono diventare sedi del casting e saranno i giudici a spostarsi per visionare i talenti.



CHI PARTECIPA - Il contest è aperto a tutte le categorie di canto, di danza e a tutti gli stili, nella categoria show rientrano anche acrobatica, breakdance, danze orientali,danze standard,danza afro,tango argentino.



LE FASI:

Casting

2 Semifinali

1 Finale

1 Finale Mini Next ( dai 6 ai 12 anni)

Le fasi semifinali e la finale si svolgeranno il 4-5-6 ottobre a Verona presso il Teatro Camploy.



LA GIURIA:

Alle fasi finali per la danza nomi prestigiosi come:

- Maria Grazia Garofoli (già direttrice Arena di Verona)

- Garrison Rochelle icona del programma Amici di Maria De Filippi

- Cristiano Fagioli (RBR DANCE COMPANY)

E altri ancora di grande spessore artistico sono in via di definizione sia per la danza che per il canto!!!



Giudici casting:

- Elisa Cipriani e Luca Condello (Fondazione Arena di Verona)

- Agata Reale (Amici di Maria De Filippi)

- Stefano Baldini (coreografo teatro,cinema,tv)

- Alfonso Paganini (Opera di Roma)

- Lia Guercino (ballerina, coreografa e maestra di tip tap)

- Leiner Riflessi (già frontman Dear Jack)

- Antonio Licchetta (musicista e arrangiatore)

- Francesco, Tommaso e Rino Davoli (autori Next Generation e A/R Dmg Records)



Consultate il sito ufficiale www.nextgenerationitalia.com per scaricare la scheda di iscrizione e leggere il regolamento oppure contattateci via mail casting@nextgenerationitalia.it o telefonicamente:

Centro Nord:

3921609331 (Rino Davoli)

3207786148 ( Tommaso Davoli)

Centro Sud:

328 2971162 (Francesco Davoli)



Next Generato al CENTRO il TALENTO