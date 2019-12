Il Natale si festeggia tra musica e balli in Terza circoscrizione a Verona

Spettacoli di canto e ballo per festeggiare il Natale in terza Circoscrizione. In programma venerdì 13 e domenica 15 dicembre, nei quartieri di Saval e San Massimo, due appuntamenti musicali gratuiti per tutta la cittadinanza.

Il primo, previsto per domani sera, alle 20.30 al Centro Polifunzionale Saval, è lo spettacolo ‘Natale parte in terza’, che vedrà sul palco le esibizioni del cantante Roby de Luca, dei musicisti Enzo e Stefy, della ballerina Marta Molinari, dei CMT Musical Theatre Company e dei Salsa Group.

Per domenica 15 dicembre, invece, è in programma alle ore 16, alla sede dell’associazione “La Fratellanza” di San Massimo, un ‘Pomeriggio danzante’ con Roby de Luca e Elena Colombari.

Gli eventi sono stati presentati questa mattina dal presidente della 3ª Circoscrizione Caludio Volpato. Presenti i direttori artistici dei due spettacoli Roby de Luca e Cristiana Cristiani. «Due momenti per riunire la comunità durante le festività – sottolinea Volpato – con spettacoli gratuiti, divertenti e coinvolgenti sia per giovani che anziani».

Informazioni sull’evento sul sito della 3ª Circoscrizione.